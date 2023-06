10 anni di The Last of Us, ma nessun nuovo annuncio: Naughty Dog è stata chiara

Quella di oggi 14 giugno 2023 rappresenta una ricorrenza molto importante, dal momento che segna il decimo anniversario di The Last of Us, una produzione che ha segnato più di una generazione di videogiocatori. Un evento così importante avrebbe sicuramente potuto fungere da sfondo per un annuncio in grande stile, ma così non è stato e così non sarà.

Se anche voi siete tra i giocatori in attesa dell'annuncio di un nuovo videogioco di The Last of Us, vi consigliamo di lasciare perdere e di andare a dormire serenamente. Non arriverà nulla nelle prossime ore, neppure con il favore del fuso orario che ci tiene ben nove ore avanti rispetto ai ragazzi di Naughty Dog, che creano videogiochi in quel di Santa Monica, in California.

I cagnacci sono stati molto chiari fin all'inizio dei festeggiamenti, specificando che nella giornata di oggi 14 giugno non avrebbero effettuato alcun nuovo annuncio. "Fan di TLOU, stiamo celebrando il decimo anniversario onorando l'impatto della serie, il nostro studio e il vostro amore per TLOU, e non faremo alcun tipo di annuncio in merito allo sviluppo di un videogioco", hanno scritto in un comunicato su Twitter qualche ora addietro.

Nulla da fare dunque, continuate a godervi la ricorrenza ricordando l'avventura di Ellie e Joel e, soprattutto, ciò che a significato per voi, magari spulciando i canali social di Naughty Dog dove è possibile trovare testimonianze, collezioni di fotografie e tributi d'ogni sorta. A ben vedere, c'era da aspettarselo che la giornata sarebbe passata senza novità , visto e considerato che poco meno di tre settimane fa la stessa Naughty Dog ha invitato i suoi fan a portare pazienza in vista del lancio dell'esperienza multiplayer di The Last of Us, per il cui sviluppo sta impiegando più tempo del previsto. Ancor meno incoraggianti le parole di Jason Schreier, che ha addirittura parlato di un progetto fortemente ridimensionato.