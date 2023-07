10 anni di The Last of Us: in arrivo un artwork dall'autore del logo di Final Fantasy

Yoshitaka Amano, storico autore dei loghi della serie di Final Fantasy, realizzerà una speciale illustrazione tutta dedicata a The Last of Us e al decimo anniversario che il capitolo originale della serie Sony e Naughty Dog ha compiuto proprio quest'anno.

Avviata su Cook and Baker, una campagna di crowdfunding con l'obiettivo di finanziare completamente il progetto da $72.871 ha raggiunto il $164% del traguardo prefissato, raggiungendo circa $120.000 raccolti. L'artwork di Yoshitaka Amano di The Last of Us sarà un pezzo originale con protagonisti Joel ed Ellie, e verrà distribuito in formato di stampe e poster.

A seguito della conclusione della campagna, Amano si è detto entusiasta di poter lavorare al progetto promettendo ai backer di impegnarsi per dare il meglio: "Attendetelo con ansia. Darò il massimo", ha dichiarato l'artista in un video. Sfortunatamente, non c'è alcuna concept art che suggerisca come potrebbe apparire l'illustrazione definitiva, che apparirà sulle pagine di Cook and Baker nel mese di settembre.

L'opzione più economica per ottenerne una copia è optare per il poster premium, limitato a 2.000 stampe numerate a mano e venduto al prezzo di $49 senza cornice. La più costosa è un'edizione deluxe firmata a mano, di cui verranno distriubuite solo 30 copie, e che risulta già sold out. La versione premium art print costa $249 ed è limitata a 750 copie, mentre la deluxe art print è limitata a 370 copie e costa $299. Gli ordini sono aperti fino al 5 settembre 2023 o fino a esaurimento scorte.