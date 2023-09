10 anni di The Last of Us: Naughty Dog regala un pacchetto di wallpaper per il TLOU Day

Sullo sfondo degli ultimi rumor su The Last of Us Multiplayer e TLOU Parte 3 iniziano ufficialmente i festeggiamenti per il The Last of Us Day 2023 che, per quest'anno, coincidono con il decennale della serie post-apocalittica di Naughty Dog.

La casa di sviluppo californiana invita tutti gli appassionati della serie a ripercorrere idealmente il viaggio compiuto da Joel ed Ellie scaricando in via del tutto gratuita un nuovissimo pacchetto di wallpaper.

Nel nuovo bonus offerto da Naughty Dog troviamo le versioni per destkop e sistemi mobile di un suggestivo artwork che immortala i due protagonisti di The Last of Us per ricordare, appunto, i dieci anni trascorsi dall'inizio della loro iconica avventura. Potete scaricare il pacchetto di wallpaper seguendo le indicazioni offerte dagli sviluppatori americani nel link in calce alla notizia.

Le celebrazioni per la fittizia ricorrenza dell'Outbreak Day proseguono con lo streaming organizzato da Naughty Dog per coinvolgere la community e ricordare insieme ai fan i momenti, gli scenari e i personaggi più rappresentativi dell'odissea post-apocalittica, tanto nei videogiochi quanto nella serie TV.

A tal riguardo, è bene ricordare che a detta degli stessi ragazzi di Naughty Dog non ci saranno novità su TLOU Multiplayer e Parte 3 durante il The Last of Us Day 2023. Da qui a fine anno, ad ogni modo, dovrebbero esserci degli aggiornamenti sullo sviluppo dei progetti a tema TLOU portati avanti dalla sussidiaria dei PlayStation Studios, o almeno è questa la promessa fatta nei mesi scorsi da Neil Druckmann a tutti i fan.