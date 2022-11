Quali sono le 10 carte Pokemon più costose e la più cara in assoluto?

Dal 1999 ad oggi sono state prodotte migliaia di carte collezionabili Pokemon (ecco quante sono le serie di carte Pokemon) suddivise come saprete tra carte comuni, non comuni, rare e ovviamente... rarissime e introvabili. Ma quali sono le carte Pokemon più costose in assoluto?

Bisogna precisare come stilare una Top 10 definitiva e assoluta non sia semplice dal momento che le oscillazioni del mercato rendono i costi estremamente variabili anche in un lasso di tempo molto breve. Basandoci sulle ultime vendite e sul valore stimato possiamo però elencare le prime dieci carte Pokemon più costose nel 2022.

Carte Pokemon più rare e costose