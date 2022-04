Meno del 10% dei giocatori di Elden Ring ha sbloccato il trofeo Platino

Sono passati due mesi dal lancio di Elden Ring e il gioco di FromSoftware è ancora molto popolare, giocato da milioni di persone. Non molti però sembrano essere riusciti a sbloccare il Platino su PS4 e PS5. La percentuale è inferiore al 10%, bassa ma in linea (e anzi in alcuni casi superiore) con i numeri di altre produzioni di grande richiamo.

La percentuale di completamento dei grandi blockbuster su PlayStation 4 e PlayStation 5 non è solitamente altissima e su milioni di giocatori, solo una piccola percentuale riesce a sbloccare il trofeo più ambito.

Per Elden Ring si parla del 7.9% dei giocatori totali in possesso del Platino e se la cifra vi sembra troppo bassa, sappiate che sono pochissimi i giochi action o Souls a poter vantare una percentuale maggiore, tra i giochi simili solo Ghost of Tsushima vanta una percentuale di completamento maggiore secondo la classifica pubblicata da PushSquare:

Ghost of Tsushima - 13.6%

Elden Ring - 7.9%

Bloodborne - 6.5%

Dark Souls III - 5.3%

God of War 2018 - 4.7%

Assassin's Creed Valhalla - 2.4%

Giochi come Dark Souls 3 e God of War non superano il 6%, va poco meglio con Bloodborne mentre Assassin's Creed Valhalla è stato completato dal 2.4% dei possessori del gioco su PS4 e PS5. Numeri che non impressionano ma nel caso di Elden Ring parliamo di una produzione molto vasta e la percentuale di giocatori con il Platino è di fatto superiore alla media del genere.