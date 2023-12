I 10 giochi più brutti del 2023 per Metacritic: primo posto molto dubbio, c'è di peggio

Sta facendo discutere la classifica Metacritic dei 10 peggiori videogiochi del 2023. Il motivo? Il primo posto, non condiviso da molti: in testa alla top ten troviamo The Lord of the Rings Gollum con un Metascore di 34/10 ma come sappiamo negli ultimi mesi sono usciti giochi ben peggiori.

Ci riferiamo a The Walking Dead Destinies e Skull Island Rise of Kong: il primo ha un Metascore di 29/100 mentre il secondo non supera il voto di 23/100 (3/10 nella nostra recensione di Skull Island Rise of Kong). Tuttavia, nessuno dei due è presente in classica e non sono stati presi in considerazione per la top 10 poiché hanno un numero di recensioni troppo basso, con meno di sette pareri da parte della stampa internazionale.

I peggiori videogiochi del 2023

The Lord of the Rings Gollum – 34 Flashback 2 – 35 Greyhill Incident – 38 Quantum Error – 40 Testament The Order of High-Human – 41 Crime Boss Rockay City – 43 Hellboy Web of Wyrd – 47 Gangs of Sherwood – 48 Loop8 Summer of Gods – 49 Gargoyles Remastered – 49

Per Metacritic dunque The Lord of the Rings Gollum resta il peggior gioco dell'anno, seguito da Flashback 2 e Greyhill Incident. In classifica anche Quantum Error, Testament The Order of High-Human, Crime Boss Rockay City, Hellboy Web of Wyrd, Gangs of Sherwood, Loop8 Summer of Gods e Gargoyles Remastered.

Siete d'accordo con questa classifica dei giochi più brutti del 2023 oppure no?