10 giochi cancellati prima di essere annunciati: da Beast Control di Square a Croc

La testata spagnola Vandal ha pubblicato un articolo dedicato ai giochi cancellati prima ancora di essere annunciati ufficialmente, in lista ci sono tanti progetti interessanti tra cui un gioco Cyberpunk di Riot Games e un nuovo gioco della serie platform Croc.

Si parte proprio con un misterioso gioco di Riot Games ad ambientazione Cyberpunk, progetto in lavorazione tra il 2013 e il 2014 e poi cancellato per motivi non del tutto chiari. Il secondo gioco cancellato è un Left 4 Dead con i dinosauri, oltre ad un misterioso gioco AAA con a base di giganti, anche questo cancellato senza troppi complimenti.

Si continua con Project Zero Hour di Starbreeze, compagnia nota per giochi come The Chronicles of Riddick, Syndicate, The Darkness, Brothers A Tale of Two Sons e Payday 2. Argonaut Games stava invece lavorando ad un nuovo gioco di Croc, non è chiaro se si trattasse di un episodio del tutto nuovo o di un remake ma anche questo progetto è stato cancellato prima ancora di essere annunciato.

In lista troviamo anche un gioco cancellato di Ubisoft del quale non sappiamo assolutamente nulla, se non l piattaforme di destinazione: PS4, Xbox One e PC. Altri titolo della lista è un action game targato Nexon, apparentemente un gioco d'azione in terza persona sviluppato in Occidente da Nexon grazie al contributo di veterani provenienti da Naughty Dog, Sony Santa Monica e Blizzard.

Infine, Obscure 3 di Hydravision e un MMO targato Disney in sviluppo tra il 2011 e il 2012, in chiusura spazio a Beast Control di Square Enix, altro gioco di cui non sappiamo nulla e anche il titolo è assolutamente provvisorio. I motivi della cancellazione non sono noti.