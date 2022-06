10 giochi cancellati mai annunciati: Bloodrayne 3, Batman e il reboot di Age of Empires

Il sito spagnolo Vandal ha pubblicato una lista di dieci giochi cancellati senza mai essere annunciati. Normale amministrazione, del resto tantissimi pitch e concept non vedono mai la luce pur raggiungendo magari una fase alpha o pre-alpha. L'elenco include anche alcune sorprese...

Tra i giochi citati troviamo un gioco Ubisoft ambientato in Asia e in sviluppo dal 2015, probabilmente un primo prototipo di Skull & Bones, oltre ad un gioco AAA di Climax, il reboot di Age of Empires di Microsoft (probabilmente allo studio prima di Age of Empires 4) e Bloodrayne 3.

E ancora, la lista include un misterioso gioco di Crytek ad ambientazione sottomarina sviluppato tra il 2008 e il 2010, probabilmente poi riutilizzato come base per Ryse Son of Rome. Interessante anche i concept legati ad un gioco di Halo conosciuto come "Halo v005" e in sviluppo tra il 2010 e il 2014, probabilmente una versione scartata di Halo 5 Guardians.

Scopriamo anche che nel 2011 il team Beenox (all'epoca noto per Spider-Man Shattered Dimensions e The Amazing Spider-Man) stava lavorando ad un gioco ambientato in Egitto, si parla anche di un gioco di Batman cancellato (con protagonista, forse, Damian Wayne), un horror mai annunciato in sviluppo presso Nexon OC e Toy Story Wonderbook per PS3.