10 giochi E3 2018 da prenotare subito: Anthem, DMC 5, FIFA 19, Smash Bros, AC Odyssey

L'E3 di Los Angeles è ufficialmente terminato portando con se una valanga di nuovi giochi in uscita nei prossimi mesi, con una stagione autunnale particolarmente affollata. Per l'occasione, Amazon.it ha aperto una sezione dedicata ai giochi dell'E3, abbiamo selezionato dieci titoli da prenotare subito, risparmiando...

Nello stilare la nostra lista abbiamo dato priorità ai titoli di imminente uscita o comunque di cui conosciamo la finestra di lancio, evitando di segnalare prodotti la cui data di pubblicazione è ancora da annunciare, come Death Stranding, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima o The Last of Us Part II

FIFA 19 (28 settembre)

Il nuovo gioco di calcio targato EA Sports vedrà il ritorno della Champions League dopo dieci anni di assenza, indubbiamente una buona notizia per gli appassionati di calcio virtuale. Da segnalare la promozione di Amazon che permette di prenotare FIFA 19 a 49,99 euro anzichè 69,99 euro. Approfittatene!

Anthem (22 febbraio 2019)

Uno dei giochi più acclamati dell'E3, Anthem può essere prenotato su Amazon.it al prezzo promozionale di 49.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto pari al 20% sul prezzo di listino.

Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee (16 novembre)

Su Amazon è possibile prenotare Pokemon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee e l'accessorio Poke Ball Plus al prezzo rispettivamente di 60.98 euro per i singoli giochi e 49.99 euro per la Poke Ball.

Super Smash Bros Ultimate (7 dicembre)

Il picchiaduro definitivo per Nintendo Switch, presentato in pompa magna all'E3 2018. Super Smash Bros Ultimate è in vendita al prezzo di 70,98 euro.

Devil May Cry 5 (Primavera 2019)

Da anni i fan chiedevano il ritorno di DMC e all'E3 2018 sono stati finalmente accontentati con l'annuncio di Devil May Cry 5, in uscita nella primavera 2019 su PC, PS4 e Xbox One e ora disponibile per il preordine al prezzo di 79,99 euro.

Assassin's Creed Odyssey (5 ottobre)

Dopo Assassin's Creed Origins, Ubisoft propone il secondo episodio di una ideale trilogia, questa volta ambientato nell'Antica Grecia. Assassin's Creed Odyssey è disponibile per il preordine a 79,99 euro.

Sekiro Shadows Die Twice (2019)

From Software ha presentato all'E3 Sekiro Shadows Die Twice, diventato rapidamente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Il gioco è atteso per il 2019 su PC (59.99 euro), Xbox One (69.99 euro) e PlayStation 4 (70.90 euro)

Shadow of the Tomb Raider (14 settembre)

Amazon propone la Steelbook Edition al prezzo per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 72.98 euro, con custodia Steelbook in regalo.

Fallout 76 (13 novembre)

Disponibile per PS4 e Xbox One a 74.98 euro (per PC a 60.98 euro), Fallout 76 è l'attesissimo spin-off della serie Bethesda, in uscita a novembre.

Spider-Man (7 settembre)

Il nuovo gioco dell'Uomo Ragno è indubbiamente uno dei titoli più attesi della prossima stagione, ora disponibile per il preordine in edizione Standard a 74,98 euro.

Questa è solo una piccola sezione, per tutte le offerte sui giochi E3 potete visitare la pagina dedicata su Amazon Italia.