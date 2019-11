10 giochi in offerta su Amazon.it aspettando gli sconti del Black Friday

Manca ancora qualche settimana al Black Friday 2019 ma nell'attesa possiamo dare uno sguardo alle migliori offerte Amazon.it per la categoria Videogiochi: oggi vi proponiamo dieci titoli in vendita a prezzo ridotto, da F1 2019 a Battlefield V, passando per Spyro Reignited Trilogy e Red Dead Redemption 2.

Non solo giochi classici però, tra le offerte di lunedì 4 novembre troviamo anche titoli recentissimi come Luigi's Mansion 3, eFootball PES 2020 e NBA 2K20 Standard Edition, solamente per citarne alcuni.

Sconti Amazon Videogiochi

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, i prezzi indicati potrebbero cambiare senza preavviso, in tal caso lasciateci un commento qui sotto, aggiorneremo la notizia appena possibile con i prezzi corretti.