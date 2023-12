I 10 giochi più visti su TikTok nel 2023, trionfa Fortnite che batte GTA 5

Fortnite è il videogioco più visto dell'anno su TikTok con 2.9 miliardi di visualizzazioni totali raccolte negli ultimi dodici mesi. Il Battle Royale di Epic Games si conferma un fenomeno globale generazione e supera anche un colosso come GTA V di Rockstar Games.

Grand Theft Auto 5 deve accontentarsi del secondo posto con 2.8 miliardi di visualizzazioni, terzo posto per il sempreverde Roblox (un vero cult tra i giovani) con 1.8 miliardi di visualizzazioni. Di seguito la top 10 completa:

Top 10 videogiochi più visti su TikTok nel 2023

Fortnite 2.9 miliardi GTA 5 2.8 miliardi Roblox 1.8 miliardi Minecraft 1.4 miliardi FIFA 23 1.1 miliardi Genshin Impact 1 miliardo Call of Duty Warzone 2 915.1 milioni EA Sports FC 24 828.9 milioni Mortal Kombat 1 814.8 milioni Marvel's Spider-Man 2 769.2 milioni

Al di fuori del podio troviamo Minecraft, FIFA 23 e Genshin Impact tutti sopra il miliardo di visualizzazioni mentre sotto questa soglia abbiamo Call of Duty Warzone 2, EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1 e Marvel's Spider-Man 2.

Non rientrano tra i dieci video più visti le clip a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3, tra i due giochi più acclamati e venduti dell'anno, evidentemente poco spendibili però sulla piattaforma social più amata dai giovani.