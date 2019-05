I 10 giochi per Xbox One e Nintendo Switch più venduti di sempre negli USA

Dopo aver pubblicato la classifica dei dieci giochi PS4 più venduti di sempre negli Stati Uniti, l'analista Mat Piscatella di NPD fornisce anche le classifiche di vendita relative ai software Xbox One e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda la console Microsoft, al primo posto troviamo saldamente Grand Theft Auto V seguito da tre episodi della serie Call of Duty: WWII, Black Ops 3 e Black Ops 4, al quinto posto invece Red Dead Redemption 2, al sesto nuovamente un episodio di COD (Infinite Warfare) e a chiudere la Top 10 Battlefield 1, Star Wars Battlefront, Call of Duty Advanced Warfare e Destiny 2.

Xbox One (vendite digtali incluse)

GTA V Call of Duty WWII Call of Duty Black Ops III Call of Duty Black Ops IIII Red Dead Redemption 2 Call of Duty Infinite Warfare Battlefield 1 Star Wars Battlefront Call of Duty Advanced Warfare Destiny 2

Nintendo Switch (vendite digitali escluse)

Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros Ultimate The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey Super Mario Party Splatoon 2 Pokemon Let's GO Pikachu Pokemon Let's GO Eevee Mario & Rabbids Kingdom Battle New Super Mario Bros U Deluxe

Interessante anche la situazione su Nintendo Switch, con Mario Kart 8 Deluxe saldamente al comando, Super Smash Bros Ultimate al secondo posto e The Legend of Zelda Breath of the Wild sul gradino più basso del podio.

L'unico gioco di terze parti presenti in Top 10 è Mario & Rabbids Kingdom Battle di Ubisoft (di cui si mormora l'esistenza di un sequel da annunciare all'E3 2019), per il resto la classifica include unicamente giochi Nintendo, tra cui Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Splatoon 2, Pokemon Let's GO e New Super Mario Bros U Deluxe.