I 10 migliori giochi della generazione votati da giornalisti e designer al PAX Online

Mancano appena 2 mesi all'inizio di una nuova generazione: Xbox Series X&S arriveranno sul mercato il 10 novembre, mentre PS5 debutterà il 12 novembre in USA (e in altri stati selezionati) e il 19 novembre in Europa. Ciò significa che è giunto il momento di tirare le somme ed eleggere i migliori giochi di questa generazione sul viale del tramonto.

Da qui alla fine dell'anno, con tutta probabilità, la rete sarà invasa da classifiche di questo tipo. Intanto, i curatori del PAX Online x EGX Digital si sono portati avanti, invitando 19 influenti personalità dell'industria a votare i propri giochi preferiti. Hanno risposto alla chiamata il noto giornalista Jason Schreier, lo scrittore di Psychonauts e Half-Life: Alyx Erik Wolpaw, lo sviluppatore Rami Ismail, il direttore creativo di Playground Games Ralph Fulton, il designer di Her Story e Telling Lies Sam Barlow, il creatore di Thomas Was Alone Mike Bithell, l'editor-in-chief di Polygon Simon Parkin e molti altri.

Ognuno di loro ha fornito una lista con i propri giochi preferiti, dopodiché tutte le preferenze sono state sommate per generare la seguente classifica con i dieci migliori giochi della generazione:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Bloodborne Outer Wilds Kentucky Route Zero Titanfall 2 Uncharted 4: Fine di un Ladro Slay the Spire Nier Automata Threes The Witcher 3: Wild Hunt

Eurogamer ha fatto notare che i primi in classifica hanno raccolto un enorme numero di consensi, specialmente The Legend of Zelda: Breath of The Wild, dopodiché c'è stata una grande divergenza di opinioni, di conseguenza i giochi votati sono stati molteplici.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo con le preferenze dei giornalisti e degli sviluppatori nell'orbita del Pax Online?