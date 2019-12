I 10 migliori giochi del decennio secondo Sabaku in un Video

Il buon Michele Poggi, conosciuto ai più come Sabaku No Maiku, ha rivelato per noi di Everyeye.it la classifica dei suoi personali 10 migliori videogiochi del decennio che sta per concludersi (2010/2019).

Se siete curiosi di scoprire la top 10 di Sabaku e piuttosto che leggere l'articolo che ha scritto per noi volete sentirglieli dire direttamente, potete dare un'occhiata al Video Speciale che abbiamo appena pubblicato sul nostro canale YouTube e che trovate proprio qui sopra. Nel filmato in questione, della durata di circa sette minuti, il celebre content creator non si limita ad annunciare i titoli dei giochi che più l'hanno colpito negli ultimi 10 anni, ma fornisce anche le motivazioni dietro ciascuna scelta.

