10 minuti di gameplay per Twin Mirror, la nuova avventura narrativa di Dontnod

Sul canale Youtube di IGN è comparso un video gameplay di Twin Mirror, la nuova avventura narrativa di Dontnod (Life is Strange, Vampyr) dalle tinte thriller/horror in sviluppo per PC, Playstation 4 e Xbox One.

In Twin Mirror indosseremo i panni di Sam, un giornalista investigativo che tornato nella sua città natale in seguito alla morte di un vecchio amico. Il gioco si apre con il protagonista che si risveglia nella stanza di un motel con una camicia macchiata di sangue e senza ricordi della notte precedente. Sarà nostro compito indagare sull'accaduto e collezionare indizi al fine di scoprire la verità. Per risolvere i numerosi misteri che incontreremo, potremo servirci del Palazzo della Mente di Sam, all'interno del quale, tuttavia, alberga il Doppio, l'incarnazione della voce interiore del protagonista, che si presenta come una sua versione elegante e sarcastica ma anche inquietante ed enigmatica.

Lasciandovi alla visione del filmato (che trovate presso questo indirizzo), ricordiamo che il primo episodio Twin Mirror sarà lanciato nel corso del 2019 su PC, Playstation 4 e Xbox One. La redazione ha avuto modo di provare con mano il nuovo gioco degli autori di Life is Strange, se volete sapere quali sono le nostre impressioni, vi consigliamo di dare un'occhiata all'articolo di approfondimento pubblicato oggi sulle pagine di Everyeye.