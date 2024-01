10 mod epiche di Skyrim che non potete ignorare, sarebbe un grave errore

È recente la notizia che vede Skyrim Apotheosis attesa per il 2025, una mod che continuerà la tradizione di aggiunte fan made per il GDR Bethesda. Nei dodici anni che ci separano dal lancio di The Elder Scrolls V, i contenuti di questo tipo pubblicati in rete si sono infatti sprecati e abbiamo quindi pensato di consigliarvene dieci fra i migliori.

Magie a profusione

La mod Apocalypse – Magic of Skyrim a opera di Enai Siaion è un classico imperdibile per qualunque mago o maga che si rispetti, dato che amplia l’esperienza di gioco con oltre 150 incantesimi unici, bilanciati e perfettamente coerenti con l’affascinante continente di Tamriel.

Topografia portami via

La mod A Quality World Map And Solstheim Map – With Roads di User_3142012 arricchisce la mappa di Skyrim con informazioni aggiuntive, comprese tutte le strade presenti nel gioco. Inoltre, come suggerisce il nome, questo contenuto si applica anche alle zone esplorabili nel DLC Dragonborn.

Una nuova avventura

Questo contenuto a opera di SureAI chiamato Enderal Forgotten Stories può essere scaricato anche da Steam e rientra nella categoria delle total conversion, ovvero quelle mod ambiziose al punto da rimaneggiare ogni asset del gioco base per creare cose nuove. In questo caso parliamo di un’avventura inedita lunga oltre 100 ore.

Il viaggiatore e la profezia

Altra aggiunta fan made, altra total conversion. La mod di AlexanderJVelicky chiamata Falskaar si presenta infatti come un enorme DLC che fra quest, aree inedite, NPC doppiati e nuovi dungeon può mantenere incollati allo schermo per più di venti ore. Meno imponente di Enderal, ma ugualmente imperdibile.

Armature aggiuntive

Il numero di armature presenti nella versione vanilla di Skyrim è sufficiente a soddisfare i gusti di molti giocatori, ma la mod Immersive Armors creata da Hothtrooper44 lo fa lievitare introducendo numerose variazioni, tutte perfettamente in linea con l’ambientazione che fa da sfondo al gioco.

Armi extra

Non poteva mancare una mod simile alla precedente pensata per ampliare il parco armi di Skyrim. Immersive Weapons (realizzata dallo stesso Hothtrooper44 in collaborazione con Ironman5000 ed Eckssfa) aggiunge infatti 230 pezzi d’armamentario al gioco e lo fa distribuendoli coerentemente al suo interno.

Aspetto rinnovato

Per quanto vanti ancora un certo fascino, l’aspetto estetico di Skyrim dimostra tutta la sue età. La mod Skyrim HD – 2K Textures firmata nebula è quindi perfetta per ridare lustro all’estetica del videogioco, grazie a texture migliorate che si avvicinino ai ben più elevati standard odierni.

Menu accoglienti

Il poter navigare comodamente tra i menu di un GDR ricco di contenuti è qualcosa che rischia di essere un po’ sottovalutata, ma la mod SkyUI a cura dello SkyUI Team risulta davvero apprezzabile a prescindere dal proprio credo, specie per chiunque giochi affidandosi alla combo mouse e tastiera.

Meno bug per tutti

La mod Unofficial Skyrim Legendary Edition Patch risolve un’enorme mole di bug, compresi quelli che minano la qualità dei tre DLC ufficiali. In questo senso, gli sforzi del cosiddetto Unofficial Patch Project Team si notano, dato che migliorano drasticamente l’esperienza generale in gioco.

Combat System aggiornato

La mod Valhalla Combat creata da dTry rivisita in modo azzeccato uno degli aspetti meno riusciti di Skyrim. Essendo ispirata al gameplay di esperienze più moderne quali Elden Ring, God of War e Assassin’s Creed Valhalla, questa aggiunta è forse tra quelle di cui il gioco ha più bisogno.

Con questo si conclude la nostra selezione di aggiunte non ufficiali con cui migliorare la propria esperienza di gioco nel quinto The Elder Scrolls. Rimanendo in ambito Bethesda, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare una lista delle migliori mod per Starfield, l’ambiziosa opera spaziale dello studio americano.