Questi sono i 10 streamer più seguiti nel 2022: xQc è irraggiungibile!

Lo scorso novembre abbiamo analizzato la Top 10 degli streamer per numero di abbonamenti attivi a livello internazionale scoprendo che Blur è in decima posizione con circa 35.000 sub. Ma apparirà anche tra gli streamer con più ore viste nel 2022? Scopriamolo assieme analizzando la classifica.

L’industria dei content creator, specialmente su Twitch, vede una continua “battaglia” tra realtà globali alla ricerca del numero maggiore di follower, sub e condivisione dei contenuti proposti. Ci sono però dei nomi oramai ben consolidati nella classifica, praticamente impossibili da raggiungere. Non è difficile dedurre, pertanto, che Blur non appare nemmeno nella Top 50 globale: osservando la classifica di SullyGnome lo si trova in 83° posizione, comunque sopra a grandi nomi come DisguisedToast, Sardoche, Pestily. EsfandTV e persino Forsen.

Ma quali sono i 10 migliori streamer nel 2022 per ore guardate?

xQc: 227.23 milioni Gaules: 161.75 milioni Ibai: 112.03 milioni Auronplay: 101.46 milioni HasanAbi: 82.48 milioni fps_shaka: 81.13 milioni Asmongold: 80.32 milioni Trainwreckstv: 76.91 milioni tarik: 72.67 milioni summit1g: 69.20 milioni

Mentre il distacco di Felix “xQc” Lengyel continua a crescere, la prima sorpresa arriva da Gaules, ex giocatore professionista di Counter Strike di origini brasiliane: i suoi numeri di quest’anno sono migliorati sensibilmente grazie al Rio Major, ultimo torneo di rilievo della scena competitiva di CS:GO che ha conquistato il pubblico internazionale grazie ai fan sudamericani.

La vera sorpresa è però fps_shaka, streamer giapponese noto per Apex Legends e VALORANT: non sarà noto nel Vecchio Continente o oltreoceano, ma i suoi numeri rimangono incredibili.

Parlando sempre di content creator, sapevate che Amouranth ha investito due milioni di dollari su Amazon e Twitch?