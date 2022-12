Dieci videogiochi ambientati a Natale, da Batman Arkham Origins a Kingdom Hearts 2

La neve che cade dolcemente, le famiglie che si riuniscono nel tepore delle loro case, il buon cibo, i regali, gli addobbi, le melodie in sottofondo: neppure il mondo dei videogiochi può resistere al fascino delle festività, come dimostrano le molteplici produzioni che nel corso degli anni sono state ambientate a Natale.

Il male, d'altronde, non va in vacanza neppure a Natale, costringendo gli eroi a fare gli straordinari per salvare la baracca. Da Batman a Solid Snake, passando per Spider-Man e l'Agente 47, ecco a voi 10 videogiochi ambientati durante le festività natalizie.

Batman: Arkham Origins

Anche il più grande detective del mondo è stato costretto a rimboccarsi le maniche in tempo di feste. Batman Arkham Origins, prequel della serie di Rocksteady sviluppato da Warner Bros. Montreal (gli stessi che in tempi recenti hanno dato alle stampe Gotham Knights), si svolge durante la sera della Vigilia di Natale in un'affascinante Gotham City ammantata dalla neve. Dopo un'evasione dal carcere di Blackgate, alcuni dei più temibili criminali della città cominciano a dare la caccia al Cavaliere Oscuro, sulla cui testa è stata piazzata una taglia da 50 milioni di dollari.

Bayonetta 2

In una New York addobbata per le festività, la Strega di Umbra è costretta a mettere fine anzitempo al suo shopping natalizio quando un esercito di angeli decide di attaccare la città. Bayonetta 2, lanciato in esclusiva su Nintendo Wii U e successivamente convertito anche per Switch, si svolge per gran parte durante il giorno di Natale. Nel corso dell'avventura, Rodin - il mercante d'armi di fiducia di Bayonetta - si fa anche vedere vestito da Babbo Natale.

Bully (Capitolo 3)

Bully narra di Jimmy Hopkins, un ragazzo di quindici anni che tenta di farsi valere alla Bullworth Academy, un collegio scolastico del New England. Il controverso gioco di Rockstar Games segue un intero anno di vita accademica e il Capitolo 3, intitolato Love Makes the World Go Around, comincia poco prima di Natale. In giro per la scuola, completamente ricoperta di neve, è possibile imbattersi in addobbi natalizi, luminarie e alberi di Natale, mentre i ragazzi si danno battaglia a colpi di palle di neve e sparano ai pupazzi natalizi. Normale amministrazione in un gioco come Bully.

Dead Rising 4

Cosa possono saperne gli zombie del Natale? Mentre si preparava a festeggiare, la cittadina di Willamette, in Colorado, è diventata il teatro di una nuova invasione di non-morti. Dead Rising 4 affronta il tema del consumismo natalizio offrendo a Frank West, ex fotoreporter desideroso di riabilitare il suo nome, una moltitudine di strumenti a tema per maciullare gli zombie, come luminarie, alberi di Natale, pacchi regalo e molto altro.

Hitman Holiday Hoarders

La prima stagione di Hitman non è ambientata propriamente a Natale, ma nel 2018 ha ricevuto una missione a tema intitolata Holiday Hoarders, che vede l'Agente 47 sulle tracce di Harry Bagnato e Marv Gonif, due ladri ispirati al duo di Mamma ho perso l'aereo intenti a rubare regali in quel di Parigi. Oggi la missione può essere affrontata in qualsiasi momento in Hitman 3.

Kingdom Hearts 2

I giochi della serie Kingdom Hearts 2 saltano da un mondo all'altro alimentando costantemente il senso di scoperta e meraviglia. Una parte del secondo capitolo della serie è ambientata a Christmas Town, un'area di Halloween Town dove Sora, Paperino, Pippo e Jack Skellington, quest'ultimo in un irresistibile costume di Santa Claus, sono chiamati a salvare il Natale e far trionfare lo spirito natalizio, l'amore e i buoni sentimenti.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Spin-off di Marvel's Spider-Man, Miles Morales introduce l'omonimo personaggio facendo un salto in avanti di un anno, finendo dritto dritto nel mezzo del periodo festivo. In una New York adornata con luci, addobbi e alberi, il novello Uomo Ragno scopre di avere il potere della bioelettricità salvando Peter Parker, il suo omologo più anziano finito KO durante uno scontro con Rhino. La trama comincia proprio nel giorno di Natale e prosegue nei giorni successivi fino ad avvicinarsi a capodanno.

Metal Gear 2: Solid Snake

Molti di voi sono troppo giovani per saperlo, ma Metal Gear 2: Solid Snake, gioco di Hideo Kojima datato 1990, comincia proprio nel giorno della Vigilia di Natale. Nel tentativo di scongiurare una guerra nucleare, l'unità FOXHOUND manda il leggendario Solid Snake in una missione d'infiltrazione nella nazione militare di Zanzibar Land, dotata di armi nucleari. A supportarlo via radio ci sono, tra gli altri, il colonnello Campbell e l'esperto di tecniche di infiltrazione Master Miller.

Parasite Eve

Facciamo un altro salto nel vecchio millennio, più precisamente nel 1998, per parlare di Parasite Eve, gioco dell'ex Squaresoft basato sull'omonimo romanzo di Hideaki Sena, la cui premessa è incredibilmente affascinante. I mitocondri, organelli cellulari che secondo la Teoria Endosimbiontica derivano da batteri ancestrali, sono stati inglobati dalle cellule eucariote, per le quali adesso espletano la respirazione cellulare. Nel mondo di Parasite Eve i mitocondri acquisiscono una coscienza propria e decidono di vendicarsi per la schiavitù alla quale sono stati sottoposti per milioni di anni. La storia si svolge in un lasso temporale compreso tra il 24 e il 29 dicembre a New York e vede la protagonista, Aya Brea, impegnata a fermare Eve, un'entità che vuole annientare la razza umana usando i mitocondri.

Tom Clancy's The Division

Per la quarta e ultima volta torniamo a New York, stavolta all'indomani di un'epidemia di vaiolo che ha gettato il mondo civilizzato nel caos. Tom Clancy's The Division, tecnicamente, non è ambientato a Natale, tuttavia la Grande Mela è rimasta congelata nel tempo a seguito della diffusione del virus avvenuta nel bel mezzo delle festività a cavallo tra il 2015 e il 2016. Le neve scende ancora copiosa e le strade della metropoli, che ospitano sparatorie con elementi GDR tra gruppi di giocatori online, sono adornate con luci, addobbi e alberi di Natale.

Di videogiochi ambientati durante le festività ce ne sono a bizzeffe e quella che avete appena letto è solo una lista parziale. Ve ne viene in mente qualcun altro? Fatecelo sapere nei commenti!