I 10 videogiochi più importanti in assoluto usciti dal 2000 al 2009

La classifica dei videogiochi più rappresentativi degli anni 90 vi è piaciuta e adesso è il momento di guardare al decennio successivo per scoprire i giochi più importanti degli anni che vanno dal 2000 al 2009.

Come sempre, il criterio è semplice, un solo gioco per ogni anno. Non necessariamente il gioco più bello, ma il più importante, il più rappresentativo di un determinato periodo. Siete pronti? Si parte.

2000 - The Sims

Il nuovo millennio si apre con The Sims, all'apparenza un gioco gestionale come tanti altri che hanno riscosso più o meno successo negli anni precedenti su PC. Tutto qui? Neanche per sogno perché nel giro di pochi mesi The Sims spopola e diventa il videogioco più popolare dei primi anni 2000 avvicinando al mondo dei videogiochi anche le vostre mamme e le vostre nonne.

2001 - GTA 3

Il 2003 è l'anno di GTA 3, senza alcun dubbio. Il gioco Rockstar riscrive le regole dei videogiochi d'azione in terza persona. Dimenticate la visuale dall'alto e la grafica rudimentale di GTA e GTA 2, qui si va ben oltre e l'avventura di Claude diventa un gioco iconico, generando numerose polemiche e anche per questo riscuotendo un successo planetario.

2002 - Tom Clancy's Splinter Cell

Sebbene negli anni la serie abbia perso il suo smalto, nel 2002 Splinter Cell era il gioco più fresco sul mercato. Certo non ha inventato nulla dal momento che le meccaniche stealth esistevano già da tempo (chi ha detto Metal Gear Solid?) ma il gioco Ubisoft ha contribuito a rendere popolare un genere e a cementare il nome dello scrittore Tom Clancy tra gli appassionati di videogiochi. Un cult, tanto è vero che tutti aspettiamo con ansia il remake di Splinter Cell.

2003 - Call of Duty

Esce in sordina, Call of Duty, come "semplice" sparatutto in prima persona prodotto da un gruppo di ex veterani di EA che hanno reso popolare la serie Medal of Honor. Nel 2003, Call of Duty è un gioco come tanti, un FPS bellico come ce ne sono a decine su PC. Serviranno pochi anni per capire però il solco tracciato da COD e l'importanza della serie, oggi semplicemente il franchise videoludico più redditizio del mondo, dopo Pokemon.

2004 - GTA San Andreas

D'accordo, potevamo citare Half-Life 2 e in realtà molti altri titoli perché nel 2004 i giochi importanti non sono mancanti, anzi. Ma il titolo più iconico dell'anno è probabilmente Grand Theft Auto San Andreas, un GTA III all'ennesima potenza che arriva a due anni dal lancio di Vice City e riscrive, anche in questo caso, le regole del gioco. GTA San Andreas è il secondo gioco più venduto in assoluto per PS2.... nuova ondata di polemiche per un successo senza precedenti.

2005 - Resident Evil 4

Dopo Resident Evil 4 i giochi d'azione in terza persona non saranno più gli stessi. Lo sviluppo inizia nel 1998 ma Mikami cambia le carte in tavola e crea tanti prototipi poi scartati prima di giungere al gioco finale uscito appunto nel 2005. Da allora, semplicemente tutti i giochi di questo genere seguiranno e seguono ancora oggi la strada tracciata da RE4.

2006 - Wii Sports

Esiste un gioco più iconico di Wii Sports per descrivere in una parola (anzi, due) il 2006? Forse no. Il gioco che ha dato il via alla rivoluzione Nintendo, permettendo alle famiglie di avvicinarsi ai videogiochi come mai prima d'ora. Certo, The Sims ci aveva provato con ottimo successo e la stessa Nintendo aveva lanciato Nintendogs nel 2005 conquistando un pubblico ampio. Ma Wii Sports è uno spartiacque totale per il mercato. Niente sarà più come prima, e i giochi di questo tipo spopoleranno per tutta la seconda parte degli anni 2000.

2007 - Crysis

Il 2007 è l'anno di Assassin's Creed ma la nostra scelta ricade su Crysis. All'epoca un colosso tecnico inavvicinabile, sviluppato da Crytek dopo che Ubisoft ha acquisito i diritti di Far Cry dallo studio tedesco, affidando la serie ai propri studi interni. Ci gira Crysis? diventa un tormentone.... dobbiamo dire altro?

2008 - Gears of War 2

Con Gears of War 2 si raggiunge forse l'apice del multiplayer su console dopo gli ottimi fasti di Halo 3 nel 2007. La campagna single player è avvincente ma molto breve (come quella del primo Gears, d'altronde) mentre in multiplayer GOW 2 si scatena e terrà impegnati i giocatori per anni rivoluzionando il concetto stesso di multigiocatore online su console. L'accoppiata Halo 3 e Gears of War 2 dominerà per anni le classifiche dei giochi più giocati in rete su Xbox 360, e non solo.

2009 - Assassin's Creed II

Il decennio si chiude con due giochi di enorme successo usciti a pochi giorni di distanza, ovvero Assassin's Creed II e Call of Duty Modern Warfare II. Ma è ovviamente l'avventura di Ezio Auditore a spuntarla, sicuramente è il gioco più rappresentativo del 2009 capace di influenzare il futuro della serie, della stessa Ubisoft e del mondo dei videogiochi. Ambientazioni incredibili, personaggi estremamente carismatici, storia ricca di colpi di scena e un gameplay pieno di sfumature. Ben fatto, Ubisoft, a quando un remake di Assassin's Creed 2? Noi lo aspettiamo con ansia.

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.