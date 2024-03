I 10 videogiochi più importanti di tutti usciti tra il 2010 ed il 2019

E dopo aver ripercorso i 10 videogiochi più importanti usciti dal 2000 al 2009 facciamo un salto al decennio successivo: scopriamo ora quali sono i giochi è significativi pubblicati tra il 2010 e il 2019.

Come già fatto per il decennio precedente ed anche per i 10 videogiochi simbolo degli anni '90 i criteri sono sempre gli stessi: un solo gioco per anno, non per forza il più bello in assoluto ma quantomeno il più discusso e significativo. Così facendo è inevitabile lasciare fuori tantissimi capolavori e grandi nomi che avrebbero a loro volta meritato la menzione, a maggior ragione diteci anche la vostra tra i commenti e quali ritenete siano per voi i giochi più significativi di quegli anni!

2010 - Red Dead Redemption

Con Red Dead Redemption, Rockstar Games ha fatto jackpot. L'avventura western con protagonista John Marston ha sconvolto critica e pubblico con un'avventura di cui si parla ancora oggi nonostante l'uscita molti anni dopo del suo seguito. All'epoca un videogioco a tema western così ampio, sofisticato e profondo non si era ancora mai vista, e Red Dead Redemption ha saputo conquistare i cuori degli appassionati anche grazie ai suoi personaggi e la spettacolarità delle sue stratificate missioni. Se si pensa al 2010, Red Dead Redemption è con grande probabilità il primo nome che viene in mente, ancora prima di altre grandi eccellenze quali Mass Effect 2, Super Mario Galaxy 2, God of War III e Halo Reach.

2011 - Minecraft

Difficile dire un nome per il 2011. Del resto è pur sempre l'anno in cui è stato pubblicato The Elder Scrolls V Skyrim, forse il gioco più importante della storia Bethesda, così come il primo Dark Souls, che ha sdoganato per sempre il concept Action/RPG introdotto due anni prima con Demon's Souls facendo partire il fenomeno dei Soulslike. Ma il 2011 è anche l'anno in cui Minecraft è diventato ufficialmente realtà, divenendo in futuro il gioco più venduto dell'intera storia videoludica con oltre 300 milioni di copie. Con il suo sandbox Mojang ha cambiato per sempre il volto dell'industria dando vita a un fenomeno che ancora oggi non cede di un millimetro, godendo di una popolarità stellare che non sembra voler rallentare in alcun modo.

2012 - The Walking Dead A Telltale Games Series

Tra le moderne avventure narrative, la prima stagione di The Walking Dead targata Telltale Games resta ancora oggi uno dei massimi esempi su come realizzare un gioco capace di regalare emozioni uniche ed irripetibili. Ambientati nello stesso universo del fumetto omonimo di Robert Kirkman seppur incentrato su trama e personaggi alternativi, i cinque episodi che compongono la Stagione 1 dell'opera Telltale hanno regalato dramma, colpi di scena, orrore e momenti indimenticabili, merito soprattutto del profondo rapporto che si instaura tra il protagonista Lee Everett e la piccola Clementine. La particolare distribuzione ad episodi ebbe anche successo, venendo poi sperimentata a più riprese anche da altre compagnie negli anni a seguire.

2013 - Grand Theft Auto V

Non poteva che esserci lui, Grand Theft Auto V, un autentico fenomeno videoludico divenuto sempre più grande con l'arrivo di nuove versioni e la crescita incessante di GTA Online. E' tutto partito nel settembre del 2013, anno in cui GTA V divenne realtà su PS3 e Xbox 360 imponendosi come uno dei giochi più discussi e popolari di ogni epoca: dopo Minecraft, infatti, è proprio il kolossal di Rockstar Games il gioco più venduto di sempre con le sue 195 milioni di copie. La popolarità di GTA Online ha avuto un ruolo cruciale dietro tale successo, ma in ogni caso anche l'avventura single player principale sapeva il fatto suo tra protagonisti carismatici, storia sopra le righe e libertà totale. Impossibile comunque non citare anche The Last of Us, divenuto il simbolo per eccellenza di PS3.

2014 - Mario Kart 8

Il 2014 fu un anno di transizione per l'industria, che aveva da poco accolto la nuova generazione rappresentata da PS4 e Xbox One. Nonostante ciò, però, la "next-gen" di allora faticò a decollare nel suo primo anno e poche furono le produzioni davvero memorabili pubblicate in quei 12 mesi. Ovvio, i giochi di valore non sono mancati, basti pensare a Dark Souls II, Destiny, Dragon Age Inquisition e Bayonetta 2 giusto per fare qualche nome, ma forse è proprio Mario Kart 8 il simbolo di quell'anno così particolare. Pubblicato su Wii U, una delle console di minor successo mai prodotte da Nintendo, l'ottavo episodio di Mario Kart si impone velocemente come il gioco più venduto di sempre per la piattaforma, gettando poi le basi per un fenomeno che esploderà qualche anno dopo con la riedizione Deluxe su Nintendo Switch. E' però tutto partito qui, in quest'anno e su Wii U, con i giocatori che hanno così vissuto uno dei migliori Mario Kart mai creati.

2015 - The Witcher 3 Wild Hunt

Nel 2015 si ricomincia a fare sul serio, ed ecco arrivare più produzioni di spicco dopo un anno precedente più tiepido. Giochi come Bloodborne, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Batman Arkham Knight e Undertale diventano realtà in quei mesi ottenendo ampi consensi di critica e pubblico. Nessuno però si è preso le luci della ribalta come fatto da The Witcher 3 Wild Hunt, il capolavoro di CD Projekt RED che ha giustificato l'acquisto di una PS4 o Xbox One, oppure il passaggio ad un PC di fascia maggiore. L'ultima avventura di Geralt di Rivia è immensa nel vero senso della parola, con una cura manicale nella caratterizzazione del suo mondo di gioco, storia e dialoghi e dove anche un minigioco teoricamente secondario come il Gwent si trasforma in un fenomeno di culto tanto è assuefacente. The Witcher 3 è uno dei primi nomi che vengono in mente quando si parla di Action/RPG, tanto potente è stato il suo impatto sull'industria.

2016 - Pokémon GO

Il 2016 fa rima con Pokémon GO, divenuto realtà nel corso dell'estate è diventato un successo istantaneo. Il gioco in realtà aumentata finisce in un attimo sulla bocca di tutti, anche di chi non è appassionato di videogame: l'idea di poter andare letteralmente a caccia di Pokémon per le strade delle nostre città è un sogno divenuto realtà per chi da piccolo è cresciuto con i giochi della serie principale di Game Freak o con il relativo anime, al punto che l'app ideata da Niantic era praticamente presente nei dispositivi iOS e Android di chiunque. Non ce ne vogliano Uncharted 4 Fine di un Ladro, Overwatch, Dark Souls III e Persona 5, ma per l'impatto che ha avuto il 2016 è l'anno di Pokémon GO.

2017 - The Legend of Zelda Breath of the Wild

Il capitolo di The Legend of Zelda che ha rivoluzionato tutto, ultimo gioco Nintendo per Wii U ma anche e soprattutto il primo per la neonata Nintendo Switch segnando così un lancio letteralmente con il botto. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha cambiato il modo di intendere gli open world offrendo agli appassionati un mondo vivo, credibile e dalle infinite possibilità senza alcuna limitazione di approccio all'avventura. Un'opera mastodontica che in quanto ad importanza si è imposta non solo nel suo anno di uscita, ma in generale proprio in tutto il decennio divenendo uno dei suoi giochi più simbolici. Se non lo avete mai giocato, sappiate che vale la pena recuperare una Switch (o Wii U) anche solo per provare questo autentico gioiello.

2018 - Red Dead Redemption II

Quando Rockstar pubblica un gioco diventa un vero e proprio evento. E' successo con il primo Red Dead Redemption, con GTA V e non poteva che succedere anche con Red Dead Redemption II che, proprio come Breath of the Wild l'anno prima, ha a sua volta offerto un suo modo di intendere gli open world puntando al realismo con una convinzione mai vista prima d'ora con tutta questa potenza. Lunghissimo, pieno di segreti e sorprese, con storia e personaggi memorabili e con un missioni capaci di tenere incollati allo schermo, Red Dead Redemption II è considerato ancora oggi come uno dei kolossal più importanti di Rockstar Games, non sfigurando affatto nemmeno di fronte ad un altro mostro sacro come God of War.

2019 - Sekiro Shadows Die Twice

Il decennio si chiude con il botto grazie a uno dei giochi più difficili ma anche spettacolari in circolazione. Sekiro Shadows Die Twice è FromSoftware all'ennesima potenza, rigido nella sfida offerta ma anche dannatamente appagante ad ogni battaglia superata, merito soprattutto di un combat system elegante ed impeccabile che lascia senza fiato. La bellezza di Sekiro ha saputo conquistare il cuore di milioni di giocatori che non si sono fatti intimidire dalla sua difficoltà ed hanno finito con l'amarlo per la cura maniacale riposta in ogni suo elemento ludico, tecnico ed artistico. Un risultato incredibile se si pensa che il 2019 è stato anche un anno piuttosto intenso con l'arrivo di grandissimi nomi quali Gears 5, Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5.

