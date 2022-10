10 videogiochi in offerta su Amazon da non perdere, da DOOM Eternal a Mortal Kombat 11

Sono tantissime le nuove offerte Amazon Prime Day attualmente in corso per gli iscritti ad Amazon Prime, per l'occasione vi segnaliamo dieci giochi da non perdere assolutamente, in vendita a prezzo scontato fino alle 23:59 di oggi mercoledì 12 ottobre.

Tra i giochi in sconto che vogliamo consigliarvi assolutamente ci sono Resident Evil 3 Nemesis di Capcom, Little Nightmares 2 di Bandai Namco e SIFU.

Iscriviti al canale Telegram Offerte Everyeye

Videogiochi in offerta su Amazon

Da segnalare anche Alan Wake Remastered a 15 euro, Deathloop per PlayStation 5 a 34.99 euro, DOOM Eternal a 19.99 euro con poster in metallo in omaggio e Ghostwire Tokyo anche in questo caso con poster in metallo in regalo a 39,99 euro. In sconto anche Immortals Fenyx Rising Limited Edition di Ubisoft a soli 19.99 euro, Mortal Kombat 11 Standard Edition a 14.99 euro e Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 13,99 euro.