10 videogiochi da record entrati nel Guinness dei Primati

Videogiochi e record da battere sono concetti legati al punto che non c'è da stupirsi se a partire dal 2008, insieme a Twin Galaxies, il Guinness dei Primati ha avviato una pubblicazione dedicata al nostro medium. Da allora i titoli rivestiti con tale onorificenza si sono sprecati e abbiamo quindi pensato di ricordare alcuni dei casi più peculiari.

Prima di iniziare occorre però una precisazione: parte dei dati a seguire non fanno riferimento all’attualità delle cose, perciò aspettatevi alcuni record registrati in passato ma non necessariamente in vigore ancora oggi.

Maggior numero di NPC – The Elder Scrolls Online

L’iterazione online dell’ormai storica serie ruolistica di Bethesda ha detenuto il record per la quantità di personaggi unici e non giocanti presenti in un gioco, con i suoi 10’202 NPC a popolare il mondo di Tamriel già all’uscita. Il MMORPG in questione si è anche distinto per la mole di libri che è possibile leggere al suo interno, per un totale di 2235 tomi e 480’000 parole.

Maggior numero di imprecazioni – Scarface The World is Yours

Il sequel/reboot datato 2006 della pellicola girata da Brian De Palma ha distaccato le altre produzioni in termini di linguaggio colorito e, più nello specifico, per le 5688 volte in cui Tony Montana esclama “fuck”. Malgrado la voce del protagonista non sia quella del grande Al Pacino, non possiamo dire che i dialoghi interni a questo clone di GTA si distacchino dal tenore dell’opera originale.

Cambi di rotta in via di sviluppo – Kameo Elements of Power

In un primo momento, pur essendo stata concettualizzata per approdare su Nintendo 64, questa avventura targata Rare venne dirottata verso il GameCube. In seguito all’acquisizione dello studio britannico da parte di Microsoft, però, il progetto si spostò nuovamente verso i lidi della prima Xbox per poi uscire sul successivo modello targato 360. Fu record, con un totale di quattro console puntate in fase di progettazione.

Attesa più lunga per un sequel – Wasteland 2

I fan del primo Wasteland uscito nel 1988 dovettero aspettare 26 anni prima di potersi godere un sequel, cosa che valse al GDR post-apocalittico di Interplay il titolo di seguito più atteso fino a quel momento. Un caso simile se vogliamo a quello di Duke Nuke Forever, entrato nel Guinness per i propri tempi di effettivo sviluppo esagerati (14 anni e 44 giorni).

Videogioco più piratato – Pokémon Diamante/Perla

Pare che la grande N abbia perso circa un miliardo di dollari a causa delle copie pirata di Pokémon Diamante e Perla, i due giochi che inaugurarono la quarta generazione del franchise a opera di Game Freak. Un record che nessuno vorrebbe meritarsi e dal retrogusto un po’ amaro, quindi, vista la cifra dovuta a tutte quelle potenziali vendite mai piazzate.

Videogioco più censurato – Manhunt 2

Additato come una tra le esperienze videoludiche più controverse di tutti i tempi, il seguito del primo Manhunt riuscì nell’impresa di essere rifiutato dal maggior numero di paesi al mondo, a causa dei temi trattati e per l’eccessiva violenza. Purtroppo o per fortuna, dopo numerosi rinvii e modifiche atte a smorzarne gli aspetti più crudi, il gioco poté essere pubblicato un po’ ovunque (Italia compresa).

MMO dalla vita più breve – Phylon

Non è raro che un Game as a Service chiuda i battenti anzitempo – basti pensare alla recente cancellazione di The Last of US Online o, perché no, a quanto accaduto con The Day Before – ma il primo record in tal senso venne riconosciuto a Phylon e al team che risponde al nome di Rapid Reality Studios. Dopo soli 20 giorni e senza alcun preavviso, infatti, i server di questo sparatutto sci-fi subirono un arresto definitivo.

Primo easter egg in assoluto – Starship 1

Il segreto contenuto in questo cabinato arcade di Atari (un saluto che compare a schermo legato al programmatore Ron Milner) ha soffiato il record al successivo Adventure, che fino al 2017 era stato riconosciuto come uno dei primi giochi ad aver ospitato un easter egg. Nel caso ve lo steste chiedendo, trovarlo garantiva ai giocatori ben 10 vite extra.

Trama unica più estesa di sempre – Tekken

In un’industria da sempre votata a operazioni quali remaster, reboot e remake, è raro trovare una saga che riesca ad essere continuativa e priva di loop temporali o altre soluzioni di continuità. Il titolo in questo caso venne quindi attribuito al picchiaduro Tekken, che fin dal suo debutto avvenuto su cabinato nel ‘94 non ha mai smesso di portare avanti una sola storyline lineare.

Custodia più preziosa al mondo – FIFA World Cup 2006

A partire dal 1997, anno in cui Electronic Arts acquisì i diritti FIFA della Coppa del Mondo, il publisher non ha mai smesso di investire nella produzione di videogiochi legati alla competizione calcistica internazionale. L’iterazione del 2006 merita di essere ricordata per una collaborazione tra l’editor californiano e la società di gioielli Theo Fennell, che uniti diedero forma a una custodia per il gioco lussuriosa decorata con diamanti, argento e oro 18 Carati.

Con questo si chiude la nostra selezione di giochi entrati a far parte del Guinness World Record. Se siete in vena di altre curiosità legate al mondo videoludico, non perdetevi questo elenco di videogiochi con titoli di coda indimenticabili che vanno da Splatoon all’immancabile Portal.