10 videogiochi simbolo degli anni 90: uno per ogni anno, non mancano le sorprese

I cari vecchi anni '90... un periodo importantissimo per il mondo dei videogiochi, che ha visto il debutto delle console a 16-bit prima, a 32-bit poi, a 64-bit e 128 bit verso la fine del decennio. Senza dimenticare il passaggio dalla grafica 2D a quella 3D, un cambiamento epocale, una vera rivoluzione.

Ma quali sono i giochi più importanti degli anni '90? Abbiamo scelto un solo gioco per ogni anno, dal 1990 al 1999. Non necessariamente i più belli, attenzione, dal momento che per le nostre scelte ci siamo basati anche sull'influenza avuta dai singoli titoli nell'evoluzione del medium. Siete pronti? Si parte!

Super Mario World - 1990

Il nuovo decennio si apre con un classico: Super Mario World, gioco che accompagna il lancio del Super Nintendo prima in Giappone nel 1990, poi negli Stati Uniti e infine in Europa tra il 1991 e il 1992. Dopo quel capolavoro assoluto di Super Mario Bros 3, per Miyamoto non sarà facile fare di meglio ma il maestro riuscirà nell'impresa dando vita ad un platform 2D ancora oggi maestoso, simbolo assoluto del genere e dei videogiochi bidimensionali. E oltretutto, proprio in questa occasione debutta il dinosauro Yoshi, diventato poi un personaggio famosissimo e ancora oggi amato dal pubblico.

Street Fighter II The World Warriors - 1991

Il 1991 è l'anno del fenomeno Street Fighter II. Se il primo Street Fighter era un modesto picchiaduro a incontri, questo sequel è un vero capolavoro e diventa un culto radunando milioni di persone prima in sala giochi e poi su Super Nintendo con una conversione ai limiti dell'arcade perfect (termine che oggi non si usa più... peccato!). Personaggi iconici come Ryu, Ken, Blanka e Chun-Li entrano nell'immaginario collettivo, così come i nomi delle mosse di Street Fighter 2 che capivamo male (attackensplugen e oriuken vi dicono qualcosa?). Leggenda vera.

Sonic The Hedgehog 2 - 1992

Nel 1991 esce Sonic The Hedgehog e il riccio blu diventa subito la mascotte di SEGA mandando in pensione il povero Alex Kidd. La Sonic Mania dilaga e alla fine del 1992 Sonic The Hedgehog 2 arriva sfrecciando su Mega Drive riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica e diventando rapidamente uno dei videogiochi più venduti dell'anno. Forse uno dei pochi titoli che i possessori di Super Nintendo hanno davvero invidiato ai possessori di Mega Drive (insieme a Streets of Rage 2, d'accordo).

Virtua Fighter - 1993

Nel 1993 il mondo dei picchiaduro vive ancora dell'onda lunga di Street Fighter II e delle sue mille riedizioni (ufficiali e non) ma nel mentre SEGA guarda oltre e presenta il primo picchiaduro 3D della storia, ovvero Virtua Fighter, gioco che avrebbe poi ispirato Namco nella creazione del suo Tekken. Virtua Fighter non è un gioco perfetto e oggi appare più grezzo che mai, tuttavia nel 1993 era uno dei giochi tecnicamente più avanzati in sala giochi e non passava certo inosservato.

Donkey Kong Country - 1994

Siamo nel 1994, PlayStation e Saturn sono una realtà da qualche mese, le console a 32-bit sono appena uscite e il mondo ha fame di giochi 3D, come dimostra il successo di Virtua Fighter (vedi sopra). Nintendo è in ritardo con il suo Ultra 64 (console che uscirà solamente trai l 1996 e il 1997) ma Rare tira fuori dal cilindro il capolavoro, un gioco di piattaforme tecnicamente all'avanguardia e con un gameplay perfetto, tanto da diventare il secondo gioco più venduto su SNES, dopo Super Mario World.

Chrono Trigger - 1995

Frutto della collaborazione di un dream tream d'eccezione che vedeva tra i protagonisti anche il recentemente scomparso Akira Toriyama, Chrono Trigger è uno dei capolavori assoluti di Square Enix (all'epoca solo Square). Hironobu Sakaguchi (papà di Final Fantasy), Yūji Horii (autore di Dragon Quest) e Toriyama (autore di Dragon Ball) danno vita ad un capolavoro in Pixel Art, un gioco di ruolo basato sui viaggi nel tempo e che ancora oggi è al vertice della categoria. Non esiste un GDR a 16-bit più bello di questo, garantito.

Pokemon Verde e Rosso - 1996

Il premio di gioco simbolo del 1996 spetta a Pokemon Rosso e Verde, usciti in Giappone a febbraio, solo su Game Boy. Il fenomeno Pokemon parte piano ma nel corso dell'anno esplode in tutto il paese del Sol Levante e nel 1997 raggiunge il suo apice grazie anche alla popolarità della serie anime. Pokemon è oggi il franchise multimediale di maggior successo al mondo.

Final Fantasy 7 - 1997

Il 1997 è l'anno di Final Fantasy VII uscito solo su PlayStation, dopo che Square interrompe burrascosamente i rapporti con Nintendo a causa di conflitti economici legati all'utilizzo delle cartucce sulla sua ultima console. FF7 è un gioco enorme, poi ci sono i filmati e su cartucce proprio non ci entra, così Square lancerà Final Fantasy VII in esclusiva su PS1. Il titolo riscuote un enorme successo e di fatto rende popolari i giochi di ruolo alla giapponese in Occidente, genere che prima di allora faticava a trovare un valido riscontro commerciale in Europa e Nord America.

The Legend of Zelda Ocarina of Time - 1998

Che anno, il 1998. Tekken 3, Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Burning Rangers per SEGA Saturn, Tomb Raider III... quanti capolavori! Ma la palma di miglior gioco dell'anno va a The Legend of Zelda Ocarina of Time, il videogioco più venduto del 1998 nonostante sia uscito a novembre inoltrato. La saga di The Legend of Zelda era ferma dai tempi di A Link To The Past per SNES (se escludiamo Link's Awakening per Game Boy e gli orridi giochi per CD-I) e c'era grande attesa per il primo gioco di Link completamente in tre dimensioni. Sviluppato in parallelo con Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time è ancora oggi per molti il miglior videogioco di sempre.

Shenmue - 1999

E arriviamo al 1999, anno di uscita di Shenmue per Dreamcast. Uscito a fine dicembre in Giappone (in Occidente arriverà solamente tra il 2000 e il 2001), Shenmue non viene accolto come sperato e come sappiamo sarà purtroppo uno dei più grandi flop di SEGA. Il Dreamcast non godeva purtroppo della popolarità necessaria per farne un grande successo commerciale ma se parliamo di critica, allora sì che Shenmue mise tutti d'accordo: non solo un capolavoro, ma un gioco rivoluzionario, un titolo così all'epoca non si era davvero mai visto. Culto.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.