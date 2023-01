I 10 videogiochi in uscita nel 2023 più cercati su Google, trionfa Hogwarts Legacy

Quali sono i videogiochi in uscita nel 2023 più cercati in assoluto dai giocatori? Basandosi sulle ricerche di Google, altri motori di ricerca e piattaforme social e di video sharing, è stata stilata una Top 10 dei giochi più ricercati tra i titoli in arrivo nel corso dell'anno.

Hogwarts Legacy di WB Games trionfa con 1.23 milioni di ricerche globali, più del doppio rispetto al secondo classificato, Starfield, che si ferma a quota 540.000 mentre il terzo classificato è Diablo 4 con 330.000 ricerche.

Hogwarts Legacy - 1.23 milioni di ricerche Starfield - 540,000 ricerche Diablo 4 - 301,000 ricerche Sons of the Forest - 224,000 ricerche Baldur's Gate 3 - 206,000 ricerche Forspoken - 192,000 ricerche The Day Before - 187,000 ricerche Blue Protocol - 185,000 ricerche Resident Evil 4 - 161,000 ricerche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom/ARK 2 - 154,000 ricerche

Subito fuori dal podio troviamo Sons of the Forest, seguito da Balur's Gate 3 e Forspoken. Anche The Day Before ottiene un discreto successo con 187.000 ricerche globali, da segnalare come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si fermi al decimo posto con ARK 2 con 154.000 ricerche, preceduto da Resident Evil 4 con 161.000 e Blue Protocol con 185.000 ricerche totali.

E voi cosa ne pensate di questa Top 10? Qual è il vostro gioco più atteso del 2023?