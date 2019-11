100.000 giocatori per l'accesso anticipato di Dreams

Dreams si prospetta una delle esclusive PS4 più originali di sempre, dato che si tratta quasi più di un tool di sviluppo che non di un videogioco vero e proprio, ma proprio per questo i giocatori stanno sfoderando tutta la loro creatività nel titolo di Media Molecule ora in Early Access.

Ricorderete ad esempio il mondo di Death Stranding ricreato in Dreams, o il gioco in stile Wipeout sviluppato utilizzando Dreams, giusto per raccontare gli ultimi in ordine di tempo. Il fatto di essere un videogioco così fuori dagli schemi però, potrebbe rappresentare una lama a doppio taglio per Sony, dato che i numeri dell'Early Access parlano di circa 100.000 giocatori attivi in questo momento.

Non si tratta di un numero effettivamente impressionante, considerando il basso budget di entrata ad esempio, o da quanto tempo si stia parlando del gioco, che resta comunque uno dei più attesi su PS4, e insomma era lecito aspettarsi un pochino di più in termini di numeri.

Numeri che però possono ancora fare in tempo a crescere con l'imminente arrivo del gioco in versione completa. Si parla inoltre da tempo anche di un'eventuale versione PC del titolo, che potrebbe ulteriormente allargarne il bacino d'utenza. Insomma, l'attenzione attorno a Dreams è ancora molto alta e potrebbe diventarlo ancora di più in futuro.

Voi che ne pensate? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Dreams.