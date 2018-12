100 milioni di giochi Switch venduti entro marzo, il presidente di Nintendo è fiducioso

Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, è stato intervistato dal quotidiano Kyoto Shimbun e in questa occasione ha parlato dei risultati che la compagnia si aspetta di ottenere entro il termine dell'anno fiscale, fissato per il 31 marzo 2019.

Furukawa si dice fiducioso riguardo alle vendite software di Switch, che dovrebbero arrivare a toccare quota 100 milioni entro il 31 marzo. Nel periodo che va da aprile a settembre 2018, Nintendo ha venduto 42 milioni di giochi, l'uscita di titoli come Pokemon Let's GO, Super Mario Party e Super Smash Bros Ultimate dovrebbe aiutare la casa di Kyoto a raggiungere e superare il traguardo dei 100 milioni.

Il presidente della Grande N si esprime inoltre riguardo la possibilità di vendere 20 milioni di console Switch durante l'anno fiscale in corso: si tratta di un risultato certamente ambizioso ma al momento non è possibile sbilanciarsi, sebbene il trend appaia decisamente positivo. In passato, Michael Pachter si è detto dubbioso a riguardo mentre Reggie Fils-Aime si dice estremamente possibilista a riguardo.