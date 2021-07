100 Thieves X Gucci: una capsule collection...di lusso

100 Thieves e Gucci hanno reso pubblico il loro progetto nel framework dell’abbigliamento con un nuovo zaino di lusso. La collaborazione, stando a quanto annunciato da Gucci, “si basa sui valori condivisi di libertà ed espressione di sé”.

Il primo - e per ora unico - articolo lanciato da Gucci (e “indossato” dalla streamer di casa 100 Thieves, Valkyrae) per questa collaborazione è lo zaino "Off the Grid", caratterizzato da colore rosso acceso con i due loghi, dell’organizzazione di Nadeshot (di cui Drake è comproprietario) e Gucci.

Con quattro diversi scomparti, lo zaino appare abbastanza grande, spazioso e piuttosto comodo...ma costa la bellezza di 2.400 dollari.

Ciascuno dei creatori di contenuti arruolati come indossatori e presentati sul sito ufficiale della capsule collection sfoggia un "look" unico che comprende diversi articoli.

Gli articoli di abbigliamento sponsorizzati e indossati dai creatori di contenuti dei 100 Thieves come Valkyrae, CouRage e Nadeshot sono tutti relativamente costosi.

L'outfit di Valkyrae, ad esempio, quello che indossa nel video promozionale che potete vedere nel post Twitter, interamente targato 100 Thieves X Gucci ovviamente, costa oltre 7.000 Dollari.