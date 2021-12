100ThievesXHalo: l'organizzazione lancia una linea per celebrare l'uscita di Halo Infinite

Dopo diverse settimane in cui, con svariati teaser, l’hype della community è andata alle stelle, l'organizzazione di Nadeshot, i 100 Thieves, ha annunciato un crossover con una linea d’abbigliamento per celebrare l’uscita di Halo Infinite, di cui potete recuperare la nostra recensione della campagna.

Se, invece, siete più interessati allo spettacolare comparto multiplayer, vi consigliamo di leggervi la nostra recensione del comparto multigiocatore di Halo Infinite. Multiplayer che, siamo sicuri, darà molte soddisfazioni in ambito esport e getterà le basi per l’espansione di una scena ormai limitata al territorio americano (le Halo Championship Series).

Molte organizzazioni, peraltro, hanno già annunciato il loro roster, quindi rimaniamo in attesa di scoprire quali saranno le prime iniziative competitive legate al titolo.

Sebbene il CEO Matthew "Nadeshot" Haag abbia espresso interesse per la creazione di una squadra, ancora non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia, questo non ha impedito ai 100 Thieves - ormai media company a tutto tondo con investitori di tutto rispetto come Drake - di trovare un altro modo per far parte del mondo di Halo.

L'account Twitter ufficiale dei 100 Thieves ha rilasciato un teaser prima del lancio della collezione, in un tweet ora cancellato, forse perché mandato online troppo presto. Il tweet diceva che lo store sarebbe andato online il 6 dicembre, ovvero oggi, alle 12:00 PT (ovvero alle 21:00 italiane).

Nadeshot ha risposto al tweet, affermando: "I sogni si avverano". Chiunque segua i creatori di contenuti di 100 Thieves dovrebbe comunque aver già intravisto qualcosa. Rachel "Valkyrae" Hofstetter e Jack "CouRageJD" Dunlop, ad esempio, sono già apparsi in immagini promozionali. Tra le varie immagini è possibile vedere soprattutto felpe con cappuccio.

Se l’annuncio del tweet cancellato è effettivamente giusto, lo store dovrebbe andare live stasera alle 21:00 ora italiana, quindi occhi aperti, magari quei capi d'abbigliamento in edizione limitata andranno a ruba.