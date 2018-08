11-11 Memories Retold: pubblicato il primo story trailer del gioco

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato il primo Story Trailer per l'imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11 Memories Retold.

Il gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale – 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo trailer, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave, Kurt e Harry, sullo sfondo delle trincee.

Kurt, un soldato tedesco, interpretato dall'attore Sebastian Koch, che ha avuto una nomination all'Emmy, è un padre solo, in prima linea, dopo essersi arruolato per cercare suo figlio, disperso in battaglia. Mentre Harry, un canadese interpretato dall'attore pluripremiato Elijah Wood, è arrivato al fronte come fotografo, solo per scoprire la dura realtà della guerra vista dalla prima linea. La trama del gioco ruota intorno a questi due personaggi, ai loro compagni e al loro reciproco collegamento, mentre i giocatori affrontano questa commovente avventura narrativa.

I giocatori potranno sperimentare le due fazioni, sia in prima linea che nelle retrovie, di un complesso evento storico - in un gioco di guerra che vuol rappresentare la pace. Ispirata ad eventi realmente accaduti, la storia di 11-11 Memories Retold è portata in vita con una tecnica artistica innovativa che crea personaggi giocabili come se fossero all'interno di un dipinto. 11-11 Memories Retold è ora disponibile anche per il preorder digitale nello store online di Bandai Namco Entertainment Europe. Il viaggio inizierà in Italia l’8 novembre 2018, quando il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.