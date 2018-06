11-11: Memories Retold uscirà a novembre, annunciata la partecipazione di Elijah Wood

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato maggiori dettagli su 11-11: Memories Retold, tra cui l’attesa data di uscita. L’avventura narrativa ambientata durante la prima guerra mondiale sarà disponibile in Italia dall’8 novembre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

In 11-11: Memories Retold, i protagonisti principali saranno Kurt, Harry e i loro compagni animali. Per portare in vita i personaggi di questa commovente avventura, Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato ufficialmente il coinvolgimento del pluripremiato attore Elijah Wood e del celebre attore nominato all’Emmy Award, Sebastian Koch, come doppiatori del gioco.

Elijah Wood è un celebre attore con oltre 26 anni di carriera e film del calibro della trilogia de “Il Signore degli anelli”, “Se mi lasci ti cancello”, oltre alle produzioni SpectreVision, “Open Windows” e “Cooties”. In 11-11: Memories Retold, Elijah presta la sua voce a Harry, un fotografo canadese-americano che partecipa al primo conflitto mondiale solo per scoprire direttamente dal fronte le realtà della guerra.

Con oltre 30 anni di carriera fra teatro, televisione e schermi cinematografici, Sebastian Koch è particolarmente noto per le sue parti in “Homeland”, “Il ponte delle spie” e “Le vite degli altri”. Come Kurt in 11-11: Memories Retold, interpreterà un pacifista guidato dal senso del dovere.

Sviluppato da Aardman e DigixArt, 11-11: Memories Retold consentirà ai giocatori di esplorare una serie di scene paragonabili a un vero dipinto, come mostrato nel nuovo trailer. Con questo stile grafico unico, la storia di 11-11: Memories Retold si ispira a eventi reali. I giocatori potranno provare i due schieramenti di un evento storico molto complesso che gli farà conoscere la dura realtà della guerra, affrontando le drammatiche conseguenze della prima guerra mondiale sia in prima linea che nella retroguardia, e cercando di preservare la propria umanità per i propri cari.