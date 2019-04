11 Bit Studios presenta in foto e video la versione console di Frostpunk

L'ottimo riscontro ricevuto dal pubblico e dalla critica con la versione PC di Frostpunk spinge i vertici degli 11 Bit Studios a cimentarsi con la trasposizione per PlayStation 4 e Xbox One del loro intrigante strategico post-apocalittico dalla forte impronta narrativa.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo brevemente che Frostpunk è un survival gestionale immerso in una dimensione alternativa del diciannovesimo secolo in cui la Terra è completamente ricoperta dai ghiacci, costringendo i suoi abitanti a lottare per la sopravvivenza riunendosi in piccoli insediamenti edificati nei pressi delle poche fonti geotermiche accessibili in superficie e ai generatori .

La versione console di Frostpunk manterrà tutti gli elementi di gameplay che hanno caratterizzato l'edizione originaria, ivi compresi gli aggiornamenti del periodo post-lancio come quelli che hanno aggiunto la Survivor Mode e l'ambientazione inedita di The Fall of Winterhome.

Non mancheranno poi tutti quegli interventi basati sull'adattamento dei controlli e sulla riformulazione degli elementi che compongono l'interfaccia. Aspettiamo perciò di conoscere la data di lancio ufficiale di Frostpunk: Console Edition su PS4 e Xbox One, ma prima vi lasciamo al video di presentazione, alle prime immagini di gioco e, per un ulteriore approfondimento, alla nostra recensione della versione PC a firma di Carlo Cicalese.