11 cosplay di Genshin Impact per celebrare l'anniversario: Baal, Lisa, Ganyu e altre foto

I videogiocatori di Teyvat hanno tanto da fare, ma Genshin Impact continua ad aggiornarsi di mese in mese portando altri contenuti e personaggi con vari update. Il videogioco multipiattaforma di MiHoYo continua a conquistarsi l'affetto dei fan, anche se non senza qualche problema e review bombing.

In questi giorni inoltre Genshin Impact ha festeggiato un anno di vita, caduto il 28 settembre. Purtroppo i regali pensati da MiHoYo non sono stati raccolti con favore dalla maggior parte dei fan, che hanno così bombardato di recensioni negative Genshin Impact sul Play Store. Rimane tuttavia un gioco molto seguito e con personaggi che riescono anche a uscire dal mondo di Teyvat grazie ai vari cosplay a tema Genshin Impact che circolano in rete, sia amatoriali che professionali.

Sono tante le cosplayer che hanno vestito i panni dei personaggi del gioco e qui ne abbiamo raggruppati alcuni per festeggiare il primo anno di vita del fantasy. Si parte dal cosplay di Lisa Minci realizzato da Anastasia Komori, passando per Ganyu, tanti cosplay di Baal - o Raiden per chi preferisce - che è uno dei personaggi più discussi e in vista del periodo, senza dimenticare i cosplay di Yoimiya, Eula, Beidou e infine La Signora e Jean. Un elenco che dimostra ancora quanto sia amato e popolare in rete Genshin Impact.