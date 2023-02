Dopo 12 anni rispetto a iOS, Mega Man X è ufficialmente uscito su Android

Era il lontano 2011 quando su queste pagine veniva annunciato il rilascio di Mega Man X su iOS. Più di 10 anni dopo è giunta l'ora di tornare sull'argomento, in quanto il titolo di Capcom, originariamente uscito in Giappone nell'ancora più lontano 1993 per Super Famicom, è finalmente approdato su Android.

Sì, avete capito bene, a febbraio 2023 Mega Man X è stato reso disponibile all'acquisto mediante il Play Store di Google. Il prezzo è fissato a 9,99 euro, mentre ricordiamo che sull'App Store di Apple il costo è di 5,99 euro. Tuttavia, vale la pena notare che, nella descrizione della versione per Android, viene fatto riferimento a una "grafica ottimizzata per i display moderni".

Ci sono inoltre dei cambiamenti legati al gameplay, dato che, rispetto al gioco originale, la versione per dispositivi mobili rimuove la meccanica relativa al fatto che le azioni intraprese in precedenza possano influenzare le battaglie coi boss nelle fasi seguenti. Oltre a questo, va citata la possibilità di scegliere tra più difficoltà, così che sia il giocatore a indicare se rendere il gioco più arduo o più accessibile.

Al netto di questo, se volete fare un salto nel passato, in era SNES, adesso potete farlo anche mediante Android. L'attesa è stata di 12 anni rispetto agli utenti iPhone, ma alla fine Capcom ha realizzato anche questo porting.