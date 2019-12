12 giochi gratis in arrivo su Epic Games Store dal 19 Dicembre

La sua politica delle esclusive non ha fatto guadagnare molti consensi ad Epic Games Store, ma il negozio del publisher di Fortnite le sta tentando tutte per ingraziarsi i videogiocatori di tutto il mondo, e la nuova iniziativa appena annunciata può essere letta nuovamente in tal senso.

A Natale siamo tutti più buoni infatti, ed Epic è talmente buona da regalarci ben 12 giochi gratis sul proprio store, che saranno scaricabili liberamente e saranno vostri per sempre a partire dal 19 Dicembre, come annunciato la scorsa notte durante i Game Awards (a proposito, sul nostro sito trovate tutti gli annunci dei Game Awards 2019).

Attualmente è possibile scaricare gratuitamente The Escapists e The Wolf Among Us (sempre durante i Game Awards 2019 è stato annunciato The Wolf Among Us 2, sequel del gioco della ex Telltale) fino al 19 Dicembre, data in cui inizierà la nuova promozione. Non sono però ancora noti i titoli dei giochi interessati.

Non è chiaro però se Epic Games proseguirà con la sua politica dei regali a cadenza settimanale anche nel 2020, dato che a precisa domanda, un portavoce ha risposto di non poter ancora rivelare i piani dello store per l'anno prossimo.

Nel frattempo però ci aspettano 12 giochi gratis: possiamo accontentarci, no?