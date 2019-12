12 Giorni di giochi gratis su Epic Games Store: disponibile TowerFall Ascension

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Epic Games Store ha lanciato una nuova iniziativa, volta ad offrire ai propri utenti alcuni interessanti regali anticipati.

Nell'ambito di quest'ultima, la piattaforma offrirà infatti, ogni giorno per dodici giorni, la possibilità di scaricare un gioco in maniera completamente gratuita. La promozione ha preso il via nel corso della giornata di ieri, giovedì 19 dicembre: puntualissimi, gli account social di Epic Games Store hanno recentemente reso noto il secondo titolo gratis.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, si tratta di TowerFall Ascension. Sviluppato e distribuito da Matt Makes Games, il titolo è un party game che consente a quattro giocatori di affrontarsi in multiplayer locale. TowerFall Acension trasforma i giocatori in provetti arcieri, proponendo loro divertenti sfide ed intensi combattimenti a base di arco di frecce. Il titolo include inoltre una modalità Quest, giocabile da un singolo giocatore o da due utenti in cooperativa e all'interno della quale sarà necessario fronteggiare "orde di mostri e arcieri nemici provenienti da ogni landa di TowerFall".



Gli utenti Epic Games Store possono riscattare TowerFall Ascension in maniera gratuita per un periodo limitato: l'iniziativa terminerà alle ore 17:00 di sabato 21 dicembre. In chiusura, segnaliamo inoltre che sono iniziati i Saldi di Natale su Epic Games Store.