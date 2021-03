12 Minutes 'arriverà presto': lo conferma l'autore Luis Antonio

Annunciata durante l'E3 2019, la nuova IP di Annapurna Interactive, l'interessante 12 Minutes, continua a non avere una data d'uscita ufficiale. Ma durante l'evento ID@Xbox l'autore del gioco, Luis Antonio, conferma che il titolo arriverà presto.

Durante l'intervista, infatti, lo sviluppatore ha rivelato che il team sta lavorando sugli ultimi ritocchi prima di considerare completati i lavori, ma il grosso del titolo è ormai fatto e novità sull'uscita non tarderanno ad arrivare. Antonio non si è però sbottonato ulteriormente e non ha fornito maggiori dettagli sulla sua creazione in modo da non dare troppe anticipazioni prima del debutto ufficiale del gioco. Si tratta, insomma, di dover aspettare novità concrete, a quanto pare ancora per poco. A gennaio Luis Antonio aveva fornito nuovi dettagli su 12 Minutes tramite un diario di sviluppo, ma da allora non si hanno avuto ulteriori novità e nemmeno dall'ID@Xbox sono arrivate particolari novità sulla prossima opera di Annapurna.

12 Minutes è confermato per il 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il protagonista è un uomo che torna a casa per cenare con la moglie. La situazione precipita quando irrompe in casa la polizia accusando la donna di omicidio e pestando a morte il marito. Quest'ultimo, però, anziché morire ritorna al preciso momento in cui sta per attraversare la porta di casa, ricordando tutto ciò che è successo: avrà 12 minuti di tempo per fare chiarezza sulla vicenda, esauriti i quali si ritroverà sempre al punto di partenza. Inoltre, il cast di 12 minutes comprende gli attori Daisy Ridley, Willem Dafoe e James McAvoy.