12 Minutes: come procede lo sviluppo del thriller? Ne parla Luis Antonio

Nell'ultimo diario di sviluppo di 12 Minutes, Luis Antonio conferma che il progetto del thriller con loop temporali tornato a mostrarsi durante l'Opening Night Live 2020 dello scorso mese di agosto sta procedendo spedito.

L'autore della nuova proprietà intellettuale firmata Annapurna Interactive esordisce nel suo discorso affermando che "come previsto, contiamo di lanciare il nostro gioco nel corso del 2021. Detto questo, cosa resta ancora da fare? Dal punto di vista della produzione, stanno accadendo molte cose in parallelo, ma abbiamo finito le sessioni di mocap e registrato tutte le sessioni voice-over. Negli ultimi mesi, la nostra attenzione si è concentrata sulla pulizia delle animazioni".

Dopo essere entrato nel merito dei singoli interventi che ha svolto insieme al suo team per velocizzare il lavoro su 12 Minutes, Antonio sottolinea come, d'ora in avanti, lo sviluppo del progetto si concentrerà sull'ottimizzazione: "Il nostro grande obiettivo è ora quello di ottenere una build 'finale' del gioco. Abbiamo superato tutti gli ostacoli tecnici e l'esperienza è rimasta sostanzialmente invariata, dovevamo solo aspettare che il doppiaggio, le animazioni e la musica fossero pronti per essere implementati".

Speriamo quindi di conoscere al più presto la data di uscita dell'ultimo thriller di Annapurna, prevista per il 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Nel frattempo, consigliamo a chi ci segue di approfondire la conoscenza di questo interessante indie con il nostro speciale su 12 Minutes firmato da Francesco Fossetti.