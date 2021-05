12 Minutes: nuovo gameplay per il thriller con James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe

Nel ribadire la sua promessa di lanciare presto 12 Minutes, Luis Antonio si affaccia su IGN.com per mostrare delle scene di gameplay inedite tratte dal thriller interattivo a cui sta lavorando in collaborazione con Annapurna Interactive.

Il filmato confezionato dallo sviluppatore di questa intrigante esperienza thrilling ci permette di apprezzarne l'originale impianto ludico e l'altrettanto inusuale approccio narrativo utilizzato per raccontare la storia dei protagonisti.

L'avventura interattiva di Luis Antonio trae spunto dalle opere pulp per ripercorrere gli strazianti eventi vissuti da una coppia che, intenta a trascorrere una serata romantica, assiste all'irruzione di un ispettore e viene sconvolta dall'accusa di omicidio mossa dal poliziotto.

L'intera vicenda si consumerà in loop temporali della durata di 12 minuti esatti: in questo lasso di tempo, i giocatori devono ponderare con attenzione le risposte da dare e le azioni da compiere, sperando che gli eventi volgano finalmente a proprio favore. Il tenore cinematografico dell'esperienza promessa da Luis Antonio viene rimarcato dalla collaborazione, come doppiatori dei personaggi, degli attori James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

Mentre aspettiamo di scoprire la data di lancio ufficiale di questo intrigante progetto, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento a firma di Marco Mottura nello speciale su 12 Minutes, quando il thriller si fa interattivo.