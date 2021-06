12 Minutes, il promettente indie in azione: nuovo video gameplay dall'E3 2021

Non solo Kena: Bridge of Spirits all'E3 2021, ma anche 12 Minutes si mostra in azione durante l'interessante rassegna proposta dall'evento Tribeca Games Showcase.

A breve distanza dalla condivisione di un intrigante gameplay di 12 Minutes diffuso dagli autori in occasione del mese di maggio, l'autore Luis Antonio torna a presentare le dinamiche principali che contraddistinguono l'indie dalle atmosfere thriller. Con prospettiva isometrica, la produzione mette in scena un inquietante loop temporale, che vede protagonista una coppia di innamorati, pronti a trascorrere nella propria abitazione una tranquilla serata.

Il progetto viene però bruscamente interrotto dall'irruzione sulla scena di un terzo personaggio: un poliziotto che accusa la donna di aver commesso un omicidio. Da queste premesse, prende il via un loop temporale inarrestabile, che vedrà la partecipazione di attori del calibro di James McAvoy, Willem Dafoe e Daisy Ridley. In occasione del Tribeca Games Showcase, 12 Minutes si mostra in un nuovo gameplay, che trovate in apertura a questa news.

Atteso nel corso del 2021, 12 Minutes è ancora privo di una data di lancio precisa, con esordio confermato su PC e console Xbox.