12 Minutes: il thriller ha una data di uscita, disponibile dal day one su Xbox Game Pass

Il publisher Annapurna e l'autore Luis Antonio tornano sul palco dell'Xbox & Bethesda Games Showcase per mostrare ancora una volta 12 Minutes, questa volta annunciando la data di uscita ufficiale e la disponibilità dal day one su Xbox Game Pass.

L'affascinante thriller basato sui loop temporali uscirà il 19 agosto 2021 su PC e in esclusiva temporale per Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming. 12 Minutes sarà in oltre disponibile sin dal day one sul servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass. La produzione vede la partecipazione di attori del calibro di James McAvoy, Willem Dafoe e Daisy Ridley e mette i giocatori nei panni di un marito che cerca di risolvere il complicato mistero che si cela dietro un omicidio nel quale è stata coinvolta la moglie, il tutto in un continuo loop temporale che resetta la storia ogni dodici minuti.

Durante il Tribeca Games Showcase è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay che mette in risalto le inquietanti atmosfere del titolo. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di 12 Minutes a cura di Marco Mottura.