12 Minutes: il nuovo video mostra il cast stellare del thriller per PC, Xbox e Game Pass

Nel nuovo video dietro le quinte di 12 Minutes, il cast di attori hollywoodiani che partecipa allo sviluppo del thriller interattivo racconta ai microfoni di Collider.com le sfide affrontate nel doppiare i personaggi dell'originale esperienza ideata da Luis Antonio e in procinto di approdare su PC e sistemi Xbox.

L'avventura pulp edita da Annapurna Interactive vanterà infatti la partecipazione di star del firmamento cinematografico del calibro di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, ciascuno con un ruolo determinante nella caratterizzazione dei personaggi che si avvicenderanno a schermo con un'inconsueta visuale dall'alto.

Il video dietro le quinte ci mostra così l'impegno profuso dagli attori di fama internazionale nel doppiare i protagonisti di Twelve Minutes e stratificare l'esperienza narrativa del titolo. Ciascuna scena rappresenterà dei loop temporali della durata esatta di 12 minuti, nel corso dei quali dovremo ponderare con estrema attenzione ogni singola mossa per far volgere gli eventi a nostro favore.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del filmato di cui sopra, non prima però di ricordarvi che il lancio di 12 Minutes è previsto per il sempre più prossimo 19 agosto su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.