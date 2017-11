12 minuti di gameplay per Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds su PS4 Pro

ha pubblicato un video gameplay didella durata di circa 12 minuti catturato su PS4 Pro, in cui il Principal Quest Designer Tim Stobo e il Quest Designer Blake Rebouche ci mostrano una delle nuove missioni a disposizione.

In questa occasione, Aloy partirà alla ricerca di due cacciatrici scomparse e sul suo cammino incontrerà un nuovo tipo di macchina. Una buona occasione per dare un'occhiata ai personaggi, ai paesaggi e ai nemici che caratterizzeranno la prima e unica espansione di Horizon Zero Dawn, che, ricordiamo, sarà ambientata nello Squarcio, una terra inospitale dal clima rigido abitata dai Banuk. The Frozen Wilds uscirà il 7 novembre 2017 esclusivamente su Playstation 4.