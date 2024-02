12 videogiochi con un bilanciamento adattivo della difficoltà

Dopo aver cercato di stabilire quale sia stato il primo gioco a sfruttare la difficoltà dinamica vogliamo estendere l’argomento, proponendovi altri casi in cui gli sviluppatori hanno scelto di adottare approcci simili. Ecco quindi una selezione di titoli caratterizzati da sistemi di bilanciamento pensati per reagire e adattarsi alle situazioni.

Crash Bandicoot

Forse non tutti sanno che lo storico platform di Naughty Dog, così come anche i successivi esponenti del franchise, utilizza un sistema di regolazione della difficoltà capace di rallentare gli ostacoli e fornire vite extra in base ai game over. Una scelta con l'obiettivo di andare incontro ai giocatori meno abili senza per questo facilitare la vita dei più bravi.

Half-Life 2

Il capolavoro di Valve fa in modo di dosare i rifornimenti dati ai giocatori secondo il loro playstyle, così da mantenere alta la tensione percepita di fronte agli strascichi di quanto successo a Black Mesa. Una soluzione perfetta quindi per esperienze quali ad esempio i survival horror, dove una buona gestione delle risorse è a dir poco fondamentale.

Resident Evil 4

A proposito del sottogenere appena citato, anche il TPS seminale di Capcom vanta un complesso bilanciamento adattivo che trascende il solo dispiego risorse. Questo sistema – noto al pubblico perché menzionato nella guida ufficiale del gioco – valuta le vostre prestazioni variando l’aggressività dei nemici, la loro resistenza ai danni e altri parametri in tempo reale.

God Hand

Altro gioco diretto da Shinji Mikami, altro esempio di difficoltà adattiva piuttosto elaborata. Il beat 'em up 3D in questione – sopra le righe e ingiustamente sottovalutato – pone i giocatori di fronte a un livello di sfida mutevole ma costante, agendo su forza e I.A. dei nemici a seconda del contatore combo. Giocare bene porta quindi a dover giocare ancora meglio, ma pure a un aumento delle ricompense ottenute.

Super Mario Kart

Lo spin-off Nintendo che rese celebre i giochi di corse su kart (i primi esempi risalgono ad almeno cinque anni prima) reagisce sul momento alle prestazioni di chi gioca, fornendogli i power-up più adatti alla sua posizione. In aggiunta, l’andamento dei corridori controllati da I.A. varia sul momento, favorendo una competizione che tende all’equilibrio. Inutile dire che ritroviamo le stesse dinamiche anche nei successivi eredi del gioco.

Left 4 Dead

Il celebre FPS horror improntato alla co-op vanta un sistema regolatore chiamato The AI Director che modula la generazione procedurale in base alle prestazioni dei singoli, così come alla loro capacità di fare gruppo e collaborare. A cambiare stavolta è il numero e tipi di zombie da affrontare, che diventerebbero un’orda ingestibile nel caso non si avanzasse spediti nel gioco.

The Legend Of Zelda Breath Of The Wild

Nel suo affinare il concetto di progressione non lineare inserita in un contesto open world, l’esclusiva per Nintendo Switch del 2017 impiega un sistema di bilanciamento che agisce in background. All’aumentare dei nemici sconfitti e in relazione al loro tipo, infatti, Hyrule si popola di mob più forti appartenenti a quella stessa varietà. In altre parole: più si sconfiggono certi mostri, più il gioco sceglie di potenziarli.

Pokémon Giallo

Ebbene sì: anche la versione migliorata dei primi giochi Pokémon – creata appositamente per cavalcare il successo dell’anime – si adatta variando in base all’abilità dei giocatori. A seconda del numero di sconfitte collezionate in battaglia, infatti, l’immancabile rivale di Rosso sfoggia una diversa evoluzione di Eevee, più o meno efficace contro il Pikachu che ci accompagna.

Fallout 3

Il terzo capitolo della serie post-apocalittica di Bethesda – come anche The Elder Scrolls IV Oblivion – muta l’esperienza di gioco in base al livello del vostro PG, ponendovi contro minacce via via più agguerrite sia lato parametri che armamentario indossato. Questa dinamica, unita all’ormai classico sistema di loot interno a quei GDR, fa sì che vincere uno scontro assicuri premi adeguati.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Un altro tipo di bilanciamento adattivo è quello che caratterizza l’epilogo della saga che ha consacrato Hideo Kojima nell’Olimpo videoludico. I nemici incontrati come Big Boss rispondono infatti attivamente all’approccio di chi gioca, assumendo precauzioni nel tentativo di contrastarlo. In caso ad esempio di molti colpi alla testa, i soldati inizierebbero a indossare più elmetti protettivi.

Mega Man Zero

La terza tranche di giochi nati dall’originale Mega Man uscito su NES nel 1987 vanta una difficoltà elevata, ma anche un sistema basato sui voti ottenuti a fine stage pensato per mettere alla prova i giocatori più capaci. Oltre che a ricompense migliori, infatti, dimostrare la propria abilità porta ad affrontare boss più forti e dotati di attacchi che ne arricchiscono il già complesso pattern.

Mortal Kombat

La serie picchiaduro a cui dobbiamo la nascita dei primi sistemi unificati di classificazione dei contenuti (come l’attuale PEGI europeo o l’ESRB statunitense) si è evoluta nel tempo anche per quanto riguarda i sistemi di bilanciamento adottati al suo interno. Il più classico prevede che a ogni vittoria corrisponda una reazione della CPU, che diventando sempre più aggressiva rende ogni scalata un’impresa a prescindere dal livello di difficoltà selezionata.

Con questo si conclude la nostra selezione di titoli caratterizzati da una gestione della difficoltà dinamica. In caso foste ancora affamati di curiosità videoludiche, non perdetevi 10 videogiochi entrati nel Guinness dei Primati con numeri da capogiro e record particolari.