Oltre 120 milioni di download per Mario Kart Tour nel primo mese

Mario Kart Tour è stato pubblicato a fine settembre e Sensor Tower ha voluto capire l'andamento del gioco nel primo mese di presenza su App Store e Google Play. L'app Nintendo sembra essersela cavata molto bene dal punto di vista dei numeri.

Per quanto riguarda i download, questi sono stati 123.9 milioni cumulativi dai due store mobile di riferimenti, al momento non sappiamo quale delle due piattaforme abbia registrato il maggior numero di download. Mario Kart Tour ha così superato Super Mario Run (21.8 milioni in un mese) e Animal Crossing Pocket Campo a quota 19.1 milioni di download in trenta giorni.

Il gioco ha generato ricavi per 37.4 milioni di dollari, circa la metà rispetto a Fire Emblem Heroes che nel suo primo mese ha incassato 67.7 milioni di dollari. La spesa media è pari a 26 centesimi di dollaro, cifra superiore a quella di Dr. Mario World (19 centesimi) ma inferiore rispetto a Dragalia Lost che ha visto una spesa media pari a 16.50 dollari per ogni giocatore.

Il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furakawa, ha dichiarato che la compagnia sta lavorando per migliorare il sistema di monetizzazione dei suoi giochi mobile e renderlo meno invasivo ma ugualmente profittevole per la compagnia.