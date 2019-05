A|X Armani Exchange diventerà sponsor del team eSport italiano Mkers

Sarà A|X Armani Exchange a vestire nella stagione competitiva 2019/2020 il team italiano di e-sports Mkers, organizzazione italiana recentemente premiata tra le migliori startup innovative del nostro Paese.

A|X Armani Exchange è il primo brand di moda a entrare nel settore e-sport, rafforzando così il suo posizionamento streetwear e attento alle nuove forme di comunicazione. Il team Mkers sarà ambasciatore globale della linea A|X Armani Exchange, vestendo sui palchi delle più importanti competizioni video ludiche del mondo una nuova divisa ufficiale con main sponsor A|X.

“Siamo orgogliosi di esser stati scelti per primi da un brand prestigioso come Armani Exchange” dichiara Paolo Cisaria, CEO di Mkers “Ripaga degli sforzi sostenuti fino ad oggi e trasferisce grande credibilità non solo a noi e agli investitori che hanno creduto nel progetto, ma anche a tutto il settore e-sport italiano. Ora, la vera sfida sarà restituire risultati tangibili”.

“Unirci a un brand così importante è l’occasione per rafforzare il nostro percorso di internazionalizzazione, avviato già con l’acquisizione di grandi atleti di fama mondiale”, ha commentato Thomas De Gasperi, co-founder del team Mkers.