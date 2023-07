I 13 giochi più attesi nella seconda metà del 2023 per Sony: Spider-Man 2 e molto altro

Qual è per voi il videogioco più atteso di agosto 2023? La risposta a questa domanda potrebbe essere alquanto complicata, soprattutto alla luce delle importanti produzioni in uscita nei prossimi giorni: fra i tanti esempi, non possiamo non citare Armored Core 6 Fires of Rubicon, Immortals of Aveum, Baldur's Gate 3 e molto altro.

E se invece vi chiedessimo quali sono i giochi più attesi nella seconda metà del 2023? Questa seconda parte dell'anno è ancora tutta da scoprire, complice l'uscita di nomi altisonanti che hanno acceso l'animo dei giocatori da tanti mesi a questa parte. Qualche esempio su tutti? Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e non solo.

Nel tentativo di rispondere alla suddetta domanda, il PlayStation Blog Correspondent Heidi Kemps ha provato a stilare un elenco dei tredici giochi più importanti tra le uscite su PS4 e PS5. Siete curiosi di conoscere la lista completa?

Immortals of Aveum , in uscita il 22 agosto su PS5;

, in uscita il 22 agosto su PS5; Armored Core VI: Fires of Rubicon , in arrivo il 25 agosto su PS4 e PS5;

, in arrivo il 25 agosto su PS4 e PS5; Goodbye Volcano High : KO_OP approda su PS4 e PS5 con un progetto prossimo alla sua pubblicazione, la quale è prevista per il 29 agosto;

: KO_OP approda su PS4 e PS5 con un progetto prossimo alla sua pubblicazione, la quale è prevista per il 29 agosto; Sea of Stars : sempre lo stesso giorno di Goodbye Volcano High, Sabotage Studios arriva su PS5 e PS4 con l'atteso titolo;

: sempre lo stesso giorno di Goodbye Volcano High, Sabotage Studios arriva su PS5 e PS4 con l'atteso titolo; Baldur's Gate 3 , in uscita su PS5 il 6 settembre;

, in uscita su PS5 il 6 settembre; The Crew Motorfest : il terzo capitolo della saga di Ubisoft approda su old-ge e current-gen il 14 settembre;

: il terzo capitolo della saga di Ubisoft approda su old-ge e current-gen il 14 settembre; Mortal Kombat 1 : siete pronti a mazzate da urlo? WB Games e NetherRealm arrivano su PS5 dal 19 settembre;

: siete pronti a mazzate da urlo? WB Games e NetherRealm arrivano su PS5 dal 19 settembre; Eternights è in uscita su PS5 e PS4 il 21 settembre;

è in uscita su PS5 e PS4 il 21 settembre; Assassin's Creed Mirage è l'emblema del momentaneo ritorno della saga degli assassini alla sua epoca d'oro. Il titolo esce su PS4 e PS5 il 12 ottobre;

è l'emblema del momentaneo ritorno della saga degli assassini alla sua epoca d'oro. Il titolo esce su PS4 e PS5 il 12 ottobre; Alan Wake 2 è pronto ad approdare con le sue orrorifiche storie su PS5 dal 17 ottobre;

è pronto ad approdare con le sue orrorifiche storie su PS5 dal 17 ottobre; Marvel's Spider-Man 2 : l'amichevole Spidey di quartiere è pronto a dondolare con le sue ragnatele tra i palazzi di New York e a sconfiggere i propri nemici. Il gioco arriva su console il 20 ottobre;

: l'amichevole Spidey di quartiere è pronto a dondolare con le sue ragnatele tra i palazzi di New York e a sconfiggere i propri nemici. Il gioco arriva su console il 20 ottobre; Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name approad su PS4 e PS5 il 9 novembre;

approad su PS4 e PS5 il 9 novembre; Termina l'elenco con Avatar: Frontiers of Pandora, la trasposizione videoludica della storia raccontata da James Cameron in uscita il 7 dicembre solo su PS5.

Quale tra questi giochi aspettate di più su PS4 e PS5? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti senza alcuna esitazione. Pronti ad una seconda metà dell'anno piena di incredibili storie da raccontare?