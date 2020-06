13 Sentinels Aegis Rim ha finalmente una data d'uscita: nuovo trailer e tante immagini

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che l'abbiamo sentito nominare, ma 13 Sentinels: Aegis Rim di Vanillaware, annunciato ben 5 anni fa, è vivo e ha persino ricevuto una data d'uscita!

L'annuncio è avvenuto in nottata nel corso di un live stream dell'evento Summer of Gaming di IGN. 13 Sentinels: Aegis Rim verrà pubblicato su PlayStation 4 il prossimo 8 settembre, sia in Europa che in America. L'edizione di lancio, disponibile fino ad esaurimento scorte, includerà un esclusivo art book. Lo stesso tomo sarà offerto in edizione digitale a tutti coloro che procederanno al preordine attraverso il PlayStation Store.

A causa dei disagi causati dalla pandemia di Coronavirus, l'edizione di lancio di 13 Sentinels: Aegis Rim includerà esclusivamente il doppiaggio in lingua giapponese, mentre quello in inglese verrà aggiunto tramite patch dopo la pubblicazione. Atlus ha inoltre già confermato che saranno inclusi i sottotitoli in lingua italiana, oltre a quelli in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

In occasione dell'annuncio è anche stato pubblicato un nuovo trailer della storia, che potete visionare in apertura, una nuova serie di immagini, nella quale trova spazio anche un'anteprima dell'art book.