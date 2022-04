13 Sentinels Aegis Rim ora disponibile su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

Si è fatta attendere per qualche mese dopo il suo annuncio, ma adesso finalmente la versione Nintendo Switch di 13 Sentinels Aegis Rim è finalmente disponibile. Per l'occasione Atlus ha pubblicato il trailer di lancio della nuova edizione per la console ibrida Nintendo.

Il filmato illustra che caratteristiche base dell'opera sviluppata da Vanillaware, con un gameplay che mescola tra loro meccaniche di avventura e RTS dando vita a un connubio che funziona in maniera avvincente. La nostra recensione di 13 Sentinels Aegis Rim per Nintendo Switch sottolinea inoltre come il gioco sia stato convertito a regola d'arte sulla piattaforma della Grande N, non perdendo le qualità viste nella precedente versione per PlayStation 4 (disponibile in Europa dal settembre 2020) e, anzi, rivelandosi pienamente godibile anche giocando in portabilità.

Non solo azione e strategia comunque, dato che 13 Sentinels punta fortemente anche su una narrativa in stile visual novel molto intricata e ricca di sorprese e colpi di scena, con 13 diversi personaggi giocabili e vari salti temporali attraverso un mondo minacciato dall'offensiva dei Deimos, un'armata di giganteschi Kaiju apparentemente incontrastabile. I protagonisti affrontano i mostruosi invasori a bordo di possenti Mecha, dando vita a battaglie spettacolari e coinvolgenti.

Se ancora non avete provato il gioco su PS4, l'uscita su Switch potrebbe quindi essere un'ottima occasione per dare una chance all'intrigante produzione firmata Vanillaware.