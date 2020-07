13 Sentinels Aegis Rim su PS4: lieve ritardo per l'uscita in Occidente

Ari Advincula di SEGA of America spiega dalle colonne del PlayStation Blog che 13 Sentinels Aegis Rim, l'avventura strategica firmata da Vanillaware e Atlus, subirà un lieve posticipo rispetto alla data di lancio preannunciata.

Nel confermare questo slittamento della commercializzazione europea e nordamericana di questo progetto in sviluppo da diversi anni, Allie Doyon del team SEGA deputato alla localizzazione del kolossal nipponico spiega che la decisione di rimandarne l'uscita occidentale è stata presa per consentire ai traduttori e ai doppiatori di riorganizzarsi in conseguenza delle disposizioni per il distanziamento sociale e il lavoro in remoto legate all'emergenza Coronavirus.

Diversamente da quanto previsto, 13 Sentinels Aegis Rim non sarà disponibile su PS4 dall'8 settembre ma dal prossimo 22 settembre: per "farsi perdonare", Vanillaware e Atlus promettono di lanciare una patch day one che introdurrà la localizzazione in inglese per i dialoghi, che s'aggiungerà al doppiaggio originale in lingua giapponese. Qui da noi, il titolo vanterà anche i testi e i sottotitoli in lingua italiana.

