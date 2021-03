Vanillaware ha annunciato che 13 Sentinels Aegis Rim ha venduto oltre 400.000 copie dal lancio avvenuto nel novembre 2019 in Giappone e a settembre 2020 in Occidente. Un buon successo per il gioco pubblicato da Atlus, accolto positivamente da pubblico e critica.

Oltre al successo di vendite, 13 Sentinels Aegis Rim può contare anche sul parere favorevole della critica, essendo stato nominato nella categoria Entertainment tra i titoli selezionati dalla giuria per la ventiquattresima edizione del Japan Media Arts Festival.

Annunciato nel 2015 per PS4 e PlayStation Vita, il gioco degli autori di Dragon's Crown ha visto la luce (in esclusiva PlayStation 4) solamente nell'autunno 2019 in Asia per poi arrivare quasi dodici mesi dopo anche in Europa. Nonostante gli ottimi numeri al momento Atlus e Vanillaware non hanno annunciato nulla riguardo un possibile sequel, inoltre non sono stati pubblicati DLC o contenuti extra.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di 13 Sentinels Aegis Rim a opera del nostro Antonello Bello: "Sebbene lo sviluppo di 13 Sentinels: Aegis Rim abbia incontrato grandi difficoltà, costringendo lo studio a posticipare la versione PlayStation 4 e a cancellare quella per PS Vita, il team di Vanillaware è comunque tornato sulla scena con un titolo incomparabile e intrigante, che ancora una volta mira a scuotere i termini di paragone del videogioco bidimensionale, già ampiamente ridefiniti dai propri lavori passati."